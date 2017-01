Sorteio suplementar do Minha Casa, Minha Vida ocorre em 12 de janeiro

Em função da ausência de 54 beneficiários do Novo Tempo I e 40 do Novo Tempo II do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, a Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social (Sthas) convoca os titulares que não compareceram ao sorteio do dia 22 de dezembro para o Sorteio Suplementar de Designação de Endereços, conforme orientação da Caixa Econômica Federal, financiadora do projeto.

O novo encontro ocorrerá no dia 12 de janeiro, às 9h para ambos os condomínios, no Ginásio Nelson Brancher.

