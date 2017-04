STEL inicia projetos esportivos nas Escolas do município

Recentemente, a Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer de Bom Retiro do Sul iniciou os Projetos Esportivos nas escolas do município. Os educandários ganharam escolinhas nas modalidades de Handebol, Vôleibol, Slackline, TAG Rugby, Basquetebol e Atletismo. Cada escola se adequará às modalidades que seu espaço físico suporta. A s atividades serão sempre no turno oposto da sala de aula.

Os jovens serão separados em três categorias, Mirim (entre 6 e 11 anos de idade); Infantil (12 à 14 anos) e Juvenil (15 à 17 anos). Todo o material para a prática das modalidades esportivas será cedido pela Prefeitura Municipal, além das estagiárias, Mariana Moraes e Ana Júlia Silveira. Conforme o Coordenador de Esportes, Pedro Ferreira da Silva Júnior, o principal objetivo dos jogos é a integração entre alunos e escolas.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Bom Retiro do Sul