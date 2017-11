STIHL inicia obras do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento no RS

Dois meses após anunciar investimento de R$ 300 milhões no Rio Grande do Sul até 2020, a STIHL Ferramentas Motorizadas deu início às obras do novo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, na fábrica em São Leopoldo. Este é o primeiro projeto das melhorias anunciadas em setembro na Alemanha. A solenidade que marcou o começo da construção, que deve ficar pronto em novembro de 2018, ocorreu na segunda-feira (6), na sede da empresa, com a presença do governador José Ivo Sartori.

O novo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento terá um espaço de 3.200m² com um investimento de R$ 38,5 milhões. A estrutura contará com instalações modernas, conforme padrões da matriz alemã, que abrigarão 33 salas individuais para testes, espaço para preparação de motores e área administrativa.

O governador ressaltou a parceria da STIHL com o Estado. “O novo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento é sinal de confiança nos gaúchos e no Rio Grande do Sul. Sempre falamos em plantar sementes e hoje é dia de colher aquilo que foi plantado há tempos”, afirmou.

Sartori falou do momento de travessia que passa o Estado e citou a STIHL como um exemplo positivo a ser seguido. “Estamos todos trabalhando a favor da sociedade. O que celebramos aqui hoje é o desenvolvimento que todos desejamos. Só se supera as dificuldades com trabalho”, garantiu.

Segundo o presidente da STIHL Brasil, Cláudio Guenther, esta expansão surgiu da necessidade de modernização e aumento da capacidade de desenvolver e testar produtos e de inovações para o Grupo STIHL. “Celebramos hoje o início de mais uma caminhada de sucesso da STIHL. Que nosso exemplo possa influenciar outras empresas a acreditar e investir no Brasil. Mesmo em tempos difíceis é preciso investir”, ressaltou.

Para Selina Stihl, membro do Conselho Consultivo do Grupo STIHL, este investimento significa melhorar a área de desenvolvimento de produtos do setor de ferramentas motorizadas. “Marca mais um avanço na parceria de quase 45 anos entre a STIHL e São Leopoldo. Essa construção não só melhora o desenvolvimento da empresa, mas fortalece a produção local.

Atualmente são cerca de 800 pessoas trabalhando no desenvolvimento de novos produtos da STIHL, dos quais cerca de 650 estão na matriz, na Alemanha. No Brasil, são 50 colaboradores focados na pesquisa e desenvolvimento.

Até 2020, o restante dos investimentos contemplarão, além das áreas de inovação, pesquisa e desenvolvimento, a construção de um novo prédio para expansão das linhas de produção com instalações voltadas à concepção de uma indústria limpa. Além disso, a empresa impulsiona a utilização de tecnologias para a digitalização, melhorias e automatização dos seus processos fabris alinhados ao conceito de Indústria 4.0.

Sobre a STIHL

A STIHL lidera o mercado brasileiro de ferramentas motorizadas portáteis, com um mix completo de produtos de alta qualidade e durabilidade. Com produtos destinados ao mercado florestal, agropecuário, construção civil, jardinagem profissional, limpeza e conservação e doméstico, a empresa oferece uma ampla linha de ferramentas motorizadas portáteis que podem ser encontradas em mais de 3 mil pontos de venda distribuídos pelo Brasil. No país, a STIHL está localizada em São Leopoldo, onde trabalham aproximadamente 2,3 mil colaboradores.

A matriz do grupo fica na cidade de Waiblingen, na Alemanha. Reconhecida pela sua liderança tecnológica, inovação e qualidade de seus produtos, a empresa está presente em mais de 160 países por meio de canais de distribuição formados por mais de 40 mil pontos de vendas no mundo. Para atender ao mercado global, a STIHL conta com unidades produtivas na Alemanha, Brasil, Estados Unidos, Áustria, Suíça, China e Filipinas. Desde 2008, a STIHL Brasil é certificada com a ISO 14001 e a OSHAS 18001, ambas recertificadas em 2017. O Grupo STIHL é certificado com a ISO 9001.

Estiveram presentes o presidente honorário do Conselho Consultivo do Grupo STIHL, Hans Peter Stihl; o vice-presidente do Grupo Stihl, Norbert Pick; o embaixador da Alemanha no Brasil, Georg Witschel; o cônsul da Alemanha para o RS e SC, Stefan Traumann; o prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi; e o reitor da Unisinos, Marcelo Fernandes de Aquino.

Texto: Ascom RS