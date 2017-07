Sucesso no primeiro fim de semana do Festipizza

Iniciou nos dias 07 e 08 de julho, o maior e mais saboroso Festival de Pizzas da Serra Gaúcha, o Festipizza, em Serafina Corrêa.

Na sexta-feira, 07, houve a abertura oficial com a presença das autoridades locais e estaduais, além de um público expressivo, superando as expectativas. No sábado, dia 08, ainda maior foi o sucesso do Festival que já é referência na região como uma festa de muita gastronomia, diversão, música e entretenimento para todas as idades. Neste ano, com a aprovação de um dos diferenciais da edição: as cervejas artesanais (Hat Bier, Prost Bier e Coruja) fizeram muito sucesso, agradando o público.

Cerca de 1.300 pessoas participaram do primeiro fim de semana do Festipizza, que teve La Constância e Máquina do Tempo como atrações musicais. Os 50 sabores de pizzas, sempre quentinhas, os vinhos, espumantes e as cervejas artesanais completaram o evento que promete, no próximo fim de semana, movimentar ainda mais a região.

A ACISCO está bastante otimista e convida a todos para que nos dias 14 e 15, sexta e sábado, participem do segundo final de semana do evento. A bilheteria abre às 19h, no primeiro dia, e encerra às 22h, sendo que o público pode permanecer no local até as 23h.

No sábado, 15, haverá Festipizza em dois horários: às 11h, encerrando às 14h; e no outro momento, às 19h, último dia do Festival.

A organização recomenda: garanta seu ingresso antecipado nos pontos de venda da região e também no site: www.festipizza.com.br, a R$55. O ingresso dá direito ao consumo livre de 50 sabores de pizzas, salgadas e doces, além de água e refrigerante à vontade, e uma taça de vinho/espumante ou um copo de cerveja artesanal. As demais bebidas alcoólicas são vendidas separadamente a R$ 5 (taça/copo).

As promoções do evento podem ser acompanhadas no Facebook: https://www.facebook.com/festipizza.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Festipizza