Suinofest inicia em Encantado

Nesta sexta-feira (09) foi aberta oficialmente a Suinofest. Deliciosamente divertida, a festa que está sendo realizada no Parque João Batista Marchese de Encantado, segue nos dias 10, 11, 16, 17 e 18 de junho. O evento incentiva o consumo da carne suína, a economia, a indústria, o comércio, o turismo e promove o debate de temas relevantes para a região.

No discurso de abertura, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Encantado (ACI-E), Marcos Tonin, agradeceu o empenho de todos que estão envolvidos neste evento que contribui para o crescimento da economia. “Gostamos de desafios e herdamos de todos os presidentes anteriores, a coragem para fazer esta Suinofest e fazer uma história de sucesso. A ACI-E, junto com a Suinofest, construiu uma grande marca, que levou Encantado aos quatro cantos do país”.

Em nome da Assembleia Legislativa, o Deputado Estadual, Edson Brum, destacou que “esse é o Rio Grande do Sul que dá certo. Em Encantado tem cooperativas, empreendedores e uma grande festa”. Brum ainda salientou a importância das pessoas que trabalham na suinocultura e que motivaram a criação da Suinofest.

A Dália Alimentos e o Sicredi são os patrocinadores masters do evento. O Presidente do Conselho de Administração da Dália, Gilberto Piccinini, destacou que a Suinofest é motivo para confraternizar e debater temas importantes. “Hoje tivermos um evento técnico que reuniu 600 suinocultores, para discutir o desenvolvimento econômico da atividade, bem como as estratégias para se equiparar com produtores de todo o mundo”. O Presidente do Sicredi, Ricardo Cé, agradeceu pelas referências ao cooperativismo e as homenagens feitas ao Sicredi.

O prefeito, Adroaldo Conzatti destacou que é um orgulho ter realizado a primeira Suinofest e hoje estar novamente como Prefeito. Enfatizou a grande meta da Administração que é aumentar em 50% a produção de suínos em Encantado nos próximos quatro anos. Por fim fez um agradecimento especial a todos que trabalharam para deixar a infraestrutura maravilhosa.

A presidente da Suinofest, Renata Galiotto, comentou que há um ano, todas as terças – feiras, a comissão organizadora se reúne para reinventar a Suinofest 2017. No final prestou uma homenagem para a equipe de trabalho, Sicredi, Dália e Brigada Militar.

A Suinofest segue nos dias 10, 11, 16, 17 e 18 de junho. Durante a Suinofest, os visitantes poderão desfrutar do Salão Gastronômico, Festival de Compras, Espaço Cultural, Praça de Alimentação, produtos das Agroindústrias, Artesanato, oficinas de gastronomia gratuitas, Seminários, Espaço Aventura, visitar pontos turísticos do Roteiro Encantado e ainda realizar o Passeio Recreativo. A entrada no Parque é gratuita. Apenas a entrada no Salão Gastronômico deve ser paga. Mais informações podem ser obtidas no site www.suinofest.com.br

A Suinofest é realizada pela ACI-E, tem o patrocínio da Administração Municipal, Câmara de Vereadores, Dália Alimentos, Sicredi, Baldo S.A, BRDE, Lojas Benoit, Unimed VTRP, Corsan, Banrisul, Machado Agropecuária e Fontana S.A e tem o apoio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo e CDL de Encantado. A organização do Festival de Compras é da Lume Eventos.

Texto: Ascom Festival de Compras