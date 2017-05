Suinofest lança a promoção Festival de Prêmios

Com o intuito de valorizar o comércio e fomentar a economia, a comissão organizadora da Suinofest criou a promoção Festival de Prêmios na Suinofest. A cada R$ 50 em compras nos estandes do Festival de Compras, o consumidor terá direito a um cupom.

Cinco prêmios serão sorteados. No domingo, dia 11 de junho, às 17h, haverá o sorteio de um celular Galaxy J5 Samsung e de um Televisor led 40”. No último domingo do evento, dia 18, às 17h, será sorteado outro celular Galaxy j5 Samsung; um notebook e um televisor led 43”.

A promoção tem certificado de autorização da Caixa nº 6-0931/2017 e conta com o apoio das Lojas Benoit e Rádio Onda FM. O regulamento e os prêmios estarão expostos no estande da Lume Eventos, que estará localizado na entrada do Festival.

Festival de Compras

Nesta edição, estão sendo disponibilizados 163 espaços para expositores: 93 estandes nos pavilhões, 13 na área externa coberta, oito na área externa, 11 na Praça de Alimentação e, além disso, 38 espaços para as Agroindústrias. Empresas que oferecem colchões, confecções, calçados, acessórios, purificadores de água, consórcios, orquidário, bijuterias, acessórios para celulares, automóveis, luminárias, tinta colorida em pó, fotografias, chocolates, entre outros itens, estão confirmadas.

O Festival de Compras ainda conta com Feira de Pequenos Animais, brinquedos infláveis e Espaço Cultural. No site www.suinofest.com.br está disponível a lista de expositores confirmados.

A Suinofest será realizada nos dias 09, 10, 11, 16, 17 e 18 de junho no Parque João Batista Marchese, em Encantado. A entrada no Parque é gratuita. O evento é realizado pela ACI-E e tem o patrocínio da Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, Dália Alimentos, Sicredi, Baldo S.A, Lojas Benoit, BRDE, Unimed VTRP, Corsan, Banrisul, Machado Agropecuária e Fontana S.A. O apoio é da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, CDL de Encantado. A organização do Festival de Compras é da Lume Eventos.

Texto: Ascom Festival de Compras