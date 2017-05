Suinofest oferece oficinas gratuitas de culinária

Cozinhar é uma arte. É necessário ter técnica, conhecimento e muita imaginação para transformar os alimentos em pratos saborosos. Com o intuito de dar aquela mãozinha para os futuros “chefs” e valorizar os produtos produzidos no Vale do Taquari, a Suinofest terá um ambiente especial chamado “Espaço Gourmet”. Nele serão oferecidas oficinas gratuitas de culinária. Os interessados já podem se inscrever no site www.suinofest.com.br, no menu “Seminários”. As vagas são limitadas. O Espaço Gourmet estará localizado no pavilhão de compras.

Conforme a gestora do Arranjo Produtivo Local Agroindústrias Familiares do Vale do Taquari, Vanessa Daltoé, “as oficinas procuram capacitar a comunidade regional, fomentando novas possibilidades no que se refere ao uso, na gastronomia, de quatro importantes matérias-primas produzidas no Vale do Taquari e aqui, utilizadas como ingredientes nas receitas. São elas: a carne suína, a erva mate, o leite e os produtos das agroindústrias familiares”.

Todas as oficinas serão ministradas por grandes profissionais: empreendedores no ramo de alimentos, chefs consolidados e revelações da internet. “Com exceção das oficinas cupcacke para crianças, pizza para adolescentes e a oficina das Agroindústrias Familiares, as demais oficinas estão abertas para a comunidade. Não é necessário nenhum pré requisito para participar”, explica Vanessa.

O espaço é organizado pela Fundação Alto Taquari de Educação Rural e Cooperativismo, APL das Agroindústrias Familiares do Vale do Taquari e Moinho Sangalli.

Confira as oficinas e inscreva-se no site:

No sábado, 10 de junho, às 10h30min, terá a oficina de tortas salgadas com a Cozinha da Cátia e às 15h, cupcacke para crianças com as três primas Carolina, Mariana e Ana Laura Garcia Bagatini. No domingo, dia 11, às 10h30min, terá a oficina de Cucas com o Conselho do Clube de Mães de Encantado e às 15h, “Alimentação Saudável e a Estética” com a Nutricionista Luciana Biasoli e Esteticista Silvia Gomes.

Na sexta, dia 16, às 15h, Pizzas para Adolescentes com o pizzaiolo Adolescente Robson Cantú. No sábado, dia 17, 10h30min, “Bolos Nonna Neiva”, com Neiva Tarter Sangalli e às 15h, “Pães Artesanais Farimate” com Juliana Sangalli Fiel e Heloisa Moresco. No domingo, dia 18, às 10h30min, “Lanches”, com a Cozinha da Cátia e às 15h, Oficina das Agroindústrias Familiares com Chef Carlos Kristensen da Hashi Art Cuisine.

Chef Carlos Kristensen

Carlos Kristensen é um dos maiores defensores e divulgadores dos ingredientes gaúchos no Brasil. Seu projeto Internacionalmente Local estuda e fomenta os biomas, os produtos e produtores do RS. O chef carrega premiações, sendo um dos principais nomes do cenário gastronômico do Sul do país, e seu restaurante, o Hashi, vem sendo considerado pela Revista Poa o melhor contemporâneo da cidade por sete anos consecutivos.

A Suinofest será realizada nos dias 09, 10, 11, 16, 17 e 18 de junho no Parque João Batista Marchese, em Encantado. A entrada no Parque é gratuita. O evento é realizado pela ACI-E e tem o patrocínio da Prefeitura Municipal, Dália Alimentos, Sicredi, Baldo S.A, Lojas Benoit, BRDE, Unimed VTRP, Corsan, Banrisul, Machado Agropecuária e Fontana S.A. O apoio é da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, CDL de Encantado e Câmara de Vereadores. A organização do Festival de Compras é da Lume Eventos.

Texto: Ascom Festival de Compras