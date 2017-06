Suinokids: a educação na rede do cooperativismo

Cada ano, a Suinokids trabalha com temas que fortalecem a comunidade. Cooperativismo é o tema que está sendo abordado neste ano. Crianças e adolescentes estudam e entendem, na prática, a importância do trabalho cooperativo.

Nessa proposta, as escolas realizaram diferentes ações para concretizar o que antes era apenas teoria. As instituições de ensino fizeram o recolhimento de tampinhas plásticas, lacres de latinhas, jornais velhos e óleo de cozinha usado. Todo material recolhido terá um destino e, beneficiará entidades, pessoas, empresa de reciclagem e o meio ambiente.

Neste sábado (10), a partir das 8h30min, alunos dos 4º e 5º anos das escolas municipais e estaduais do município e escolas do município de Dr. Ricardo, que abraçaram a ideia, estarão reunidos nas dependências do Parque de Exposições para a culminância desse belo trabalho.

A programação será composta por show de mágica; momento de interação do mascote Buti com as crianças; distribuição de lanche e brindes e por fim visitação aos diferentes espaços da Suinofest.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Encantado