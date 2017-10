Supermercado Dália, em breve, com compras on-line

A partir da segunda quinzena do mês de novembro, o Dália Supermercados disponibilizará vendas pela internet. A nova plataforma, inédita na região, será a mais nova opção para os consumidores que optarem pela comodidade de efetuarem suas compras no conforto de casa, de forma digital e on-line.

O acesso aos produtos, tradicionais nas gôndolas dos supermercados, será através do seguinte endereço: super.dalia.com.br, com direcionamento inicial para cada cidade por meio do CEP, que abrirá uma janela para o Supermercado Dália mais próximo do cliente. A plataforma on-line terá disponível os principais itens, nos mais variados segmentos e seções, da mesma forma que ocorre na loja do supermercado. Para efetuar a compra, o consumidor escolherá os produtos e os colocará no “carrinho virtual”. Ao final da compra, o sistema calculará o valor aproximado da compra.

A forma de entrega e pagamento das compras será efetuada de duas formas: na primeira o cliente fará as compras via site e retirará em uma das unidades do Supermercado Dália, em Encantado ou Arroio do Meio. Na segunda, a compra será realizada também via site, com entrega a domicílio para clientes residentes nos municípios de Encantado, Arroio do Meio e Lajeado. Gradativamente, demais municípios da região serão incluídos à lista de entregas. Quanto às formas de pagamento, poderão ser feitas no ato de entrega a domicílio ou na retirada da mercadoria em uma das lojas Dália Supermercados.

O gerente da Divisão Varejo, Daniel Weingartner, reforça o ineditismo da rede de supermercados Dália em ingressar também no segmento de compras on-line. Enfatiza que as pessoas estão cada vez mais buscando pela comodidade e pela praticidade de efetuar compras digitalmente. “Estamos ingressando na era on-line, uma necessidade do mundo atual. O Dália Supermercados será pioneiro nesta iniciativa na região que visa, acima de tudo, oferecer ainda mais conforto aos clientes e consumidores, assegurando a qualidade Dália”.

Texto: Ascom Dália Allimentos