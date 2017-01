Suspeito de duplo homicídio é preso em Lajeado

Policiais civis das Delegacias de Polícia de Lajeado e Venâncio Aires prenderam, na tarde da terça-feira (03), o suspeito de um duplo homicídio ocorrido no dia 1 de janeiro deste ano. As vítimas foram encontradas dentro de seu veículo no município de Venâncio Aires. Segundo o delegado Juliano Stobbe, logo em seguida ao fato foi visto que o mesmo poderia ter sido consumado na cidade de Santa Clara do Sul, local onde as vítimas residiam e trabalhavam.

Foram ouvidas inúmeras pessoas a respeito do fato e sobre a rotina das vítimas, além de terem sido requisitados exames periciais nos corpos e no veículo. Na tarde de ontem (03), em busca de imagens das câmeras de segurança da cidade de Venâncio Aires, foi possível capturar cenas de um indivíduo com a perna ferida embarcando em um táxi na estação rodoviária de Venâncio Aires. Conforme o delegado, foi possível descobrir que o indivíduo foi até a cidade de Lajeado. Em diligências no local indicado por testemunhas, o indivíduo descrito foi identificado como sendo o mesmo das imagens. O homem apresentava cortes pelas pernas e pés, além de ter confirmado ser irmão de uma das vizinhas das vítimas na granja, bem como o fato de que estava, há aproximadamente três semanas residindo no local com a irmã e o cunhado.

“Houve representação por prisão preventiva do suspeito, a qual foi deferida pela Comarca de Lajeado. O inquérito será concluído em 10 dias, quando serão juntadas as provas periciais faltantes”, relatou o delegado. O suspeito foi encaminhado ao Presídio Estadual de Lajeado.

Texto: Ascom Polícia Civil