Suspeito de envolvimento em homicídio é preso em Encantado

Nesta manhã (01), a Polícia Civil de Encantado cumpriu mandado de busca e apreensão na Rua Navegantes, em Encantado. A operação estava relacionada ao crime de homicídio que ocorreu no dia 06 de maio, no Centro desta cidade.

Um dos suspeitos, com as iniciais, J.A.R., de 20 anos, foi preso em flagrante com 49 buchas de maconha, outras duas porções contendo 78 gramas de maconha, uma bucha de cocaína, dois cartuchos de munição calibre 12, três cartuchos de calibre 32 e R$110 em notas trocadas.

Conforme a Polícia, o acusado tem antecedentes por furto e homicídio, sendo que já havia sido preso preventivamente por crime de homicídio, pela DP de Encantado, em agosto de 2016. Atualmente, ele estava em liberdade. Após os tramites o acusado será encaminhado ao Presídio de Encantado.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom DP Encantado