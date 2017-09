Na manhã da segunda-feira (25), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Guaporé, prendeu preventivamente um homem de 31 anos, por estupro de vulnerável em Guaporé.

Segundo o delegado Tiago Lopes de Albuquerque, a prisão é decorrente de investigação que apontou o abuso sexual de duas meninas, menores de idade, que possuem vínculos familiares com o indivíduo. O homem foi preso em sua residência, no bairro Nossa Senhora do Carmo, em Guaporé.

Texto: Ascom Polícia Civil