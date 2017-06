Técnicos avaliam terreno para iniciar obra da nova ponte sobre o Arroio Saraquá

A Prefeitura de Lajeado, através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Seosp), deve iniciar nesta semana a construção dos acessos para a construção da nova ponte sobre o Arroio Saraquá, na ERS 413, na divisa dos bairros Moinhos D’Água e São Bento. Na quinta-feira (08), o Executivo municipal recebeu a informação de que foi emitida, pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), a licença ambiental necessária para que possa ser iniciada a obra. Nesta sexta-feira (09), o titular da Seosp, Cassiano Jung, técnicos do Daer e da empresa vencedora da licitação para execução da obra, a Premold, foram ao local para avaliar as condições do terreno antes do início dos trabalhos.

Ainda em abril, em ato realizado nas imediações da antiga ponte, ocorreu o anúncio de início das obras, cuja licitação já havia sido concluída e cujo contrato estava paralisado. A nova estrutura será erguida mediante um investimento de R$ 870 mil, custeado pelo Governo do Estado, e a contrapartida do município será o aterramento das cabeceiras das ponte e preparação do local para que a obra seja iniciada. Hoje, a estrutura permite a passagem de um único veículo por vez, o que provoca filas em ambos os lados. Com a construção da nova ponte, que ficará à esquerda da atual (no sentido Lajeado-Santa Clara), será possível a passagem simultânea de veículos em sentidos opostos.

A obra

– A ponte terá 30 metros de comprimento e 5,60 metros de largura

– Capacidade para suportar até 45 toneladas (contra 36 toneladas da ponte atual)

– Será erguida ao lado da antiga estrutura, o que não atrapalhará o fluxo de veículos no local

– Após ser iniciada, a previsão de conclusão é de cerca de 180 dias.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Lajeado