“Tempo e produtividade” é o artigo semanal de Márcia Sehn

Estamos no início de mais um ano, penso que seja interessante uma reflexão de como estamos dividindo nosso tempo durante o dia. Esta é uma forma de conseguirmos cumprir nossas metas para 2017. Quem de nós nunca se pegou dizendo as frases: “O que eu fiz hoje?” ou “Nossa, como o tempo passou rápido!”. Realmente isto é comum e para mudar precisamos de treino e disciplina.

Como você vem administrando o seu tempo? Destaquei alguns pontos importantes para ajudar no gerenciamento do tempo.

Planejamento: a primeira dica para aproveitar melhor o tempo é se planejar. Independente da atividade que realize, é indispensável planejar suas ações com boa antecedência para estar preparado quando chegar o momento de executá-las. Defina prazos para as tarefas e trabalhe dentro deste planejamento.

Agenda: você pode ter uma agenda para organizar as tarefas com mais clareza. É importante que tal agenda priorize as tarefas mais importantes, ou seja, aquilo que é mais urgente deve ser priorizado. Uma boa dica é no final do dia, revisar e montar a agenda do dia seguinte. Assim, logo que chegar ao trabalho, tudo estará organizado.

Lista de tarefas: faça uma lista de tarefas do dia, antes de começar a trabalhar. O ideal seria que essa lista fosse feita no final do dia anterior, com a indicação da importância. No dia seguinte, comece logo a trabalhar sem interrupções na tarefa mais importante e vá seguindo para as tarefas menos importantes. Se não conseguir fazer tudo durante o dia, pelo menos sabe que fez as tarefas mais importantes.

Defina prioridades: é fundamental definir prioridades em sua rotina de trabalho. Faça uma lista das suas prioridades, do que realmente precisa ser feito. Importante ressaltar que estas não podem lotar a sua carga horária de trabalho. Se não se organizar, tudo se transforma em urgência.

Evite distrações: nos dias de hoje é inevitável não se distrair ao longo do dia. Redes sociais, mensagens no celular, portais de notícia, parada para o café, entre outros, estão aí para tirar nosso foco. Separe alguns minutos do dia para essas distrações, mas evite que elas dominem o seu tempo.

Organização: Sempre quando precisamos daquela informação importante temos pouco tempo para procurá-la. Para evitar essa perda de tempo, mantenha seu ambiente de trabalho organizado.

Lembre-se que o gerenciamento do tempo nada mais é do que a habilidade de fazer escolhas e que o tempo é democrático, ninguém tem mais ou menos tempo que você.

Um ótimo 2017!