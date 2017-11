Tempo permanece aberto até quinta-feira em todo o estado

A semana começa com tempo aberto e frio no Rio Grande do Sul. O tempo seguirá assim até a quinta-feira (16), uma vez que há previsão de que neste dia uma nova frente fria avance sobre o estado, podendo causar instabilidade, com novas pancadas de chuvas.

A tendência é que haja chuva entre quinta (16) e sexta-feira (17). Mas já no sábado (18) o tempo volta a abrir e permanece seco até meados da próxima semana. As temperaturas mínimas ainda continuarão baixas ao longo dos próximos 15 dias.

Texto: Ascom Irga com informações do Climatempo