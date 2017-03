Temporais dão breve trégua ao Sul

As áreas de instabilidade vão perder força sobre o Sul do Brasil nos próximos dias, depois dos temporais e da chuva volumosa que caiu no fim de semana sobre áreas da Região. Nesta terça-feira (7), ainda há chance de pancadas de chuva, porém mais localizadas e passageiras no interior do Paraná, de Santa Catarina e no centro-norte do Rio Grande do Sul. Porto Alegre fica com o tempo firme.

O ar seco tende a ganhar força na quarta-feira (8) e na quinta-feira (9) e o Sul terá pelo menos dois dias com predomínio de sol forte e tempo firme. Há expectativa de um resfriamento na Região apenas nas madrugadas, que vão ficar mais amenas. Durante o dia, com a presença do sol forte, as temperaturas voltam a subir rapidamente.

Tempo vira de novo na sexta-feira

Outra frente fria já começa se aproximar do Rio Grande do Sul na quinta-feira e seu deslocamento pelo litoral da Região Sul será rápido na sexta-feira (10). A Região volta a ficar em alerta para o risco de novos temporais e chuva volumosa, especialmente no Rio Grande do Sul. A fronteira gaúcha com a Argentina deve receber os maiores volumes de chuva ultrapassando 100 mm. O oeste de Santa Catarina e do Paraná também entram em alerta para temporais na sexta-feira.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Climatempo