Temporais em todo Sul nos próximos dias

Após um carnaval tranquilo com relação aos temporais, a Região Sul do Brasil entra em alerta a partir desta sexta-feira (3). O risco de chuva forte vai aumentar nos três estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com o deslocamento de uma nova frente fria pelo litoral da Região e a presença de um novo sistema de baixa pressão atmosférica entre o Paraguai e a Argentina.

A mudança no tempo já acontece desde cedo com o aumento de áreas de instabilidade e da nebulosidade sobre grande parte do Sul. Muitas áreas do interior gaúcho podem começar a sexta-feira debaixo de chuva e há risco de chuva forte, alertam os meteorologistas. Nas capitais Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba, será alto o risco de temporais a partir da tarde.

Todo o Sul do Brasil estará sujeito ao crescimento de grandes nuvens carregadas, o chamado Cumulonimbus (CB), que pode provocar fortes rajadas de vento entre 60 a 90 km/h no momentos dos temporais.

Alerta de temporais e ventania no fim de semana

Durante o fim de semana, as instabilidades se intensificam mais. No sábado (4), o sistema de baixa pressão deixa a fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina e alerta máximo, para chuvas intensas e volumosas com chance de granizo.

Todo o Sul do Brasil permanece em alerta para temporais, acompanhados de descargas elétricas e ventos fortes acima dos 60 km/h. No domingo (5), outra frente fria vai se aproximar da Região. O tempo permanece bastante instável com previsão de várias pancadas de chuva e mais temporais nos três estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Ainda há risco de ventania.

Texto: Ascom Climatempo