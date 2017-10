Tendência para novembro é de pouca chuva no estado

As próximas semanas serão de tempo mais aberto no Rio Grande do Sul. Entretanto, no final desta semana, entre a sexta (3) e sábado (4), a passagem de uma frente fria sobre o Rio Grande do Sul deixa o tempo instável e com possibilidades de pancadas de chuva. Os volumes previstos não serão tão altos como vinham sendo registrados nos últimos dois meses.

A tendência para todo o mês de novembro é de tempo mais aberto e com pouca possibilidade de chuvas generalizadas. Apenas podem ocorrer passagens rápidas das frentes frias, mas nada que possa inviabilizar a cultura ou trazer mais prejuízo ao setor.

A partir desta semana, as chuvas retornam ao centro e ao norte do país, diminuindo de forma significativa tanto na frequência quanto no volume.

Texto: Ascom Climatempo