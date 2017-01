“Teorias sobre Teori” – Por Fredi Camargo

É inevitável falarmos sobre o acidente com o ministro Teori Zavaski sem pensarmos em todo o contexto que está ocorrendo e começarmos a teorizar sobre conspirações e possíveis causas escusas para que o avião onde ele estava caísse. Obviamente que as causas serão oficialmente apuradas com seriedade dos órgãos competentes e que devemos acreditar que o que levantarem seja mesmo verdade pois caso contrário estaríamos abandonando de vez a ideia de que o Brasil tenha instituições confiáveis.

As circunstâncias do voo e as condições climáticas apontam que, a princípio, tudo tenha sido mesmo fatalidade mesmo que o equipamento e os pilotos sejam de ponta. Um carro por exemplo, mesmo potente, bem pilotado e novo, pode muito bem ser traído por condições, que, combinadas num exato momento, possam causar um acidente fatal. Então vejamos, por que as teorias sobre a morte do ministro não ficam somente nesse acaso?

É nesse momento que nos pegamos dentro de um contexto e de um cenário em que todos nós podemos ser levados a pensar sobre outros fatores determinantes para a queda do avião. Não dá para negar que o envolvimento do ministro diretamente como relator da Operação Lava-jato nos leva a crer que esse fato possa ter ligação direta com o ocorrido. Uma operação que já desmantelou um esquema imenso de corrupção e colocou muita gente (antes intocável) na cadeia, com a ação direta de seu relator e que agora estava prestes a homologar aquela que pode ser a mais intensa e extensa lista de delação até aqui, pode muito bem ter um dos envolvidos por trás do ocorrido. Pode também ser que a manutenção do ministro nesse cargo, coisa que pelo jeito o poder financeiro não conseguiu corromper e mudar, tenha mexido e incomodado muita gente que estaria prestes a ser pega.

São possibilidades que as redes sociais começaram a levantar logo após a divulgação do acidente com a sua ilustre vítima e que a Polícia Federal e a justiça devem levantar também para que não paire sobre nosso país a sombra da dúvida como já aconteceu com tantas figuras políticas históricas do Brasil. JK, Jango, Tancredo, Ulisses, dentre tantos outros, envolvidos com todos os meandres políticos de nosso país, partiram para a história e foram tragados por teorias que alimentam muitas imaginações até hoje.

Vamos aguardar, podem ter sido fatores comuns, podem ter sido fatores incomuns e criminosos, sabe-se lá. O que nos resta é acreditar que ainda teremos uma operação limpeza e que as punições continuarão, o resto ficarão só como teorias.

Boa semana!

Fredi Camargo – Cientista Político

Contato: cc.consultoria33@gmail.com