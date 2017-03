Teutônia prepara 6º evento pelo Dia Internacional da Mulher

No dia 08 de março a CIC Teutônia, com a parceria do programa Mais Elas, da Rádio Popular FM, promove a 6ª edição do evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher – “Uma noite só para elas”. O evento será realizado na Associação Pró-Desenvolvimento de Languiru. A recepção será a partir das 19h, seguida de solenidade de abertura, desfile de moda, palestra com a Miss Brasil Plus Size, Scheila Dorneles, destacando suas experiências, continuando com intervalo, novo desfile de moda e palestra com a sex personal Rita Rostirolla, numa apresentação dinâmica, que objetiva motivar e estimular as mulheres na busca pela satisfação pessoal, bem-estar e autoestima.

Serão mais de cem modelos desfilando na passarela do evento, apresentando diferentes tendências, moda e estilo. A programação ainda terá algumas surpresas e o sorteio de brindes.

Os ingressos do primeiro lote estão esgotados. Do segundo lote custam R$ 20 por pessoa, podendo ser adquiridos pelos fones (51) 3762-1233 e 3762-2440. Os primeiros 300 ingressos adquiridos receberam uma taça com espumante. Mais de 500 pessoas já estão confirmadas para o evento e os ingressos são limitados a 800 participantes.

O evento pelo Dia Internacional da Mulher conta com o patrocínio de Estilo Casa, Cristal Joias, Emporium Delikatessem, Loja Márcia, Arlete Campos Fotografia, Vivi Modas, Universo Infantil, Panos Quentes, Morango Chocolate, Shopping do Doce, Riole Noivas, Lojas Casarão, Adão & Eva, Languiru, Rivin Confecções, Ótica Wilson, Sicredi, Via Bella, Ótica Lauro, Infantine, Vovó Faz Bolo, Patrícia Perin – Mary Kay e Paludo.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom CIC Teutônia