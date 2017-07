Teutônia realiza 1º Feirão do Comércio no próximo fim de semana

No próximo fim de semana, dias 22 e 23 de julho, a CIC Teutônia e a Administração Municipal, com o patrocínio de Sicredi, promovem o 1º Feirão do Comércio de Teutônia. Tendo por local o Ginásio Ernani Júlio Sippel, no Bairro Canabarro, a programação no sábado será das 13h às 22h e no domingo das 10h às 18h.

O evento busca movimentar a economia local e proporcionar aos consumidores de Teutônia e região a oportunidade de suprirem suas necessidades, adquirindo produtos no comércio local e sabendo que esses recursos gerados serão reinvestidos na comunidade.

Planejado pela Diretoria de Comércio da CIC, também é uma resposta às feiras itinerantes e ao comércio ilegal. “De maneira alguma, estamos impedindo qualquer pessoa de realizar alguma tarefa para a sustentação financeira, sua e de seus familiares. Estamos, sim, lutando por aqueles que o fazem seguindo todas as normas e leis que lhes são impostas, no exercício do comércio legalmente estabelecido, que paga impostos, gera empregos, colabora com a comunidade na qual está inserida. Não queremos, da mesma forma, impedir que o nosso consumidor tenha a oportunidade de sanar alguma necessidade, adquirindo produtos por um preço mais acessível. É exatamente neste ponto que surgiu a ideia de realizarmos a nossa própria feira”, avalia o vice-presidente do Comércio da CIC, Gerson Gräbin.

O evento destina-se exclusivamente a estabelecimentos comerciais associados à CIC, a grande maioria dos ramos de vestuário e calçados, além de produtos de limpeza, cosméticos, confecções, farmácias, instituições de ensino, bazar, alimentação, serviços, móveis e utensílios domésticos, colchões e venda de motocicletas.

“Os consumidores poderão encontrar num único lugar e fim de semana produtos que supram suas necessidades, com qualidade e procedência, por preços mais acessíveis. Para as empresas participantes, trata-se de uma oportunidade diferenciada de negócios e de divulgação“, justifica Gräbin.

A entrada para o Feirão será gratuita. O local ainda contará com praça de alimentação, presença de ervateira, brinquedos para as crianças e “Maridódromo” (espaço especial para maridos e acompanhantes passaram o tempo durante as compras do público feminino). Mais informações podem ser obtidas pelo fone (51) 3762-1233 ou pelo e-mail cicteutonia@cicteutonia.com.br.

Texto: Ascom CIC Teutônia