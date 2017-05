Teutônia realiza campanha Compra Premiada

Com o intuito de promover o comércio local, a CIC Teutônia, numa ação conjunta com empresários e lojistas associados e realização da Administração Municipal, realiza a campanha Compra Premiada Teutônia 2017, que integra ações para o Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia dos Pais. A campanha foi instituída pela Lei 4.751, de 31 de março de 2017.

A exemplo de campanhas anteriores, cada R$ 50 em compras nas empresas participantes, mesmo critério para contribuintes municipais, e R$ 100 em Notas Fiscais Rurais dão direito a uma cautela, que deve ser preenchida corretamente, sem esquecer de fornecer o número do cupom fiscal, e depositada nas urnas disponíveis. Os consumidores devem observar a decoração que identifica as empresas participantes da campanha.

A Compra Premiada Teutônia 2017 se estende de 1º de março a 13 de agosto, sorteando seis vales-compras e uma motocicleta zero quilômetro. Os sorteios ocorrem no dia 16 de maio, quando serão distribuídos três vales-compras de R$ 500 cada; no dia 16 de junho, novamente com a entrega de três vales-compras de R$ 500 cada; e no dia 16 de agosto, quando será distribuída uma moto Honda CG 125 zero quilômetro. Mais informações podem ser obtidas junto à CIC, pelo fone (51) 3762-1233.

Texto: Ascom CIC Teutônia