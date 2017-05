Teutônia sediará o 9º Dia Sinodal da Igreja

No dia 4 de junho, domingo de Pentecostes, ocorre a 9ª edição do Dia Sinodal da Igreja. Organizado pelo Sínodo Vale do Taquari, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB), o evento é aberto a todas as denominações religiosas e, este ano, terá uma comemoração a mais: os 500 anos da Reforma Luterana, que significou um marco para toda a igreja cristã mundial. A programação tem como tema “Alegres, celebrai!” e lema “Nele vivemos, nos movemos e existimos (Atos 17.28a)”.

O encontro festivo será realizado na Associação Pró-Desenvolvimento de Languiru (Associação da Água) do Bairro Languiru, em Teutônia, com início às 9 horas, com recepção e acolhida. Às 9h30min, será realizado o protocolo de abertura. O culto e programação cultural serão realizados no ginásio de esportes da Associação Pró-Desenvolvimento, onde o público terá à disposição cadeiras e arquibancadas. Outros espaços da entidade, como o salão social e porão, serão utilizados como refeitório. Também haverá local especial para as atividades com as crianças.

Às 9h45min, inicia o culto eucarístico, com a pregação do pastor Olmiro Ribeiro Júnior. “Ele, há alguns anos, atua no meio universitário, sendo capelão da Faculdade de Horizontina, vinculada à IECLB. Por causa disso, é uma pessoa que se comunica com facilidade com todos os públicos”, destaca o pastor sinodal, Gilciney Tetzner. O culto ainda terá a Santa Ceia e a parte musical será coordenada pelo Conselho Sinodal de Música, com músicos e grande coral.

Às 11h30min, o público poderá prestigiar os estandes de expositores, como o Centro de Apoio e Promoção à Agroecologia (Capa), Editora Sinodal, Conselho de Missão entre Povos Indígenas (Comin), Escola Superior de Teologia (EST), Conselho de Diaconia, entre outros. “Através desta visitação, o público poderá conhecer melhor tudo que se faz e produz na IECLB, especialmente por meio de suas instituições”, frisa Tetzner.

Ao meio-dia, será servido almoço, preparado pela Comunidade Evangélica de Confissão Luterana Martin Luther. Os cartões antecipados ao custo de R$ 20,00 podem ser adquiridos nas secretarias das paróquias. No dia, o cartão custa R$ 22,00.

À tarde, às 13h30min, ocorre o show o grupo “Os McCoys”, de Novo Hamburgo e também vinculado À IECLB. O grupo tem um jeito bem peculiar de apresentar músicas cristãs. A banda criada em Novo Hamburgo em 2005 utiliza o estilo country para adorar a Deus. Entre as músicas mais conhecidas está uma composição do próprio grupo com o título “O meu Xerife é Cristo”, gravada em seu primeiro CD.

Após, às 14h30min, será realizando o lançamento da Campanha Vai e Vem 2017. “Essa é uma campanha que está levantado, em nível federal, ofertas para missão, isto é, para que a igreja consiga ir além dos espaços em que ela já está”, salienta o pastor.

Às 15 horas, ocorre o concerto com a grande orquestra, composta por mais de 100 instrumentistas das cinco escolas da Rede Sinodal de Educação do Vale do Taquari: Colégio Teutônia, Colégio Evangélico Alberto Torres, Colégio Martin Luther, Colégio Sinodal Conventos e Colégio Sinodal Gustavo Adolfo. Às 16 horas, será feita a bênção e envio, com encerramento previsto às 16h15min.

Tetzner explica que o dia de Pentecostes, data em que se realiza o Dia Sinodal da Igreja, representou o início da igreja cristã. “No primeiro Pentecostes, os discípulos de Jesus estavam reunidos num só lugar. Aí o Espírito Santo sopra sobre eles e assim eles se inspiram e vão pregar o Evangelho. Naquele dia, três mil pessoas foram batizadas e ali se dá o surgimento da igreja cristã”, observa.

A ideia do Dia Sinodal da Igreja é fazer alusão ao Pentecostes. “Os discípulos de Cristo, que vem das 59 comunidades que compõe o nosso Sínodo, se reúnem num só lugar para celebrar a sua fé. Esse é o fundamento bíblico para esta celebração”, enaltece o pastor.

Além disso, este ano, também serão festejados os 500 anos da Reforma Luterana. “A Reforma de Martin Luther trouxe benefícios não somente para a igreja luterana, mas, sim, para todos os cristãos. E os legados da Reforma vão muito além do religioso, que ainda hoje se fazem presentes no nosso dia a dia”, salienta.

Texto: Ascom evento