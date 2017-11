Thiltpes, a caçada final será apresentado hoje em Imigrante

A Companhia de Teatro Curto Arte apresentará a peça “Thiltapes, a caçada final” em Imigrante, nesta quarta-feira, às 20h30min, no Centro Comunitário Evangélico Arroio da Seca. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente no Supermercado Rottoli, Barbearia do Udo, nas escolas Arco-Íris e Santo Antônio, ou com Ernani Schneider.

Crianças menores de 7 anos não pagam. Na aquisição antecipada, os ingressos estão com desconto de 50% para todas as categorias. Os ingressos no local do evento serão vendidos por R$40 ao público em geral e por R$20 para quem apresentar comprovação como estudante.

Texto: Ascom Imigrante