Todos os municípios terão efetivo da Brigada Militar a partir de junho

A partir de junho, nenhum município do Estado terá menos de três policiais militares. O planejamento, aprovado pelo secretário da Segurança Pública, Cezar Schirmer, foi anunciado pelo comandante-geral da Brigada Militar, coronel Andreis Dal’Lago, na terça-feira (16).

Para 2018, a meta do governo do Estado é que todos os municípios tenham um efetivo mínimo de cinco PMs. “Foi um trabalho ágil da BM, seguindo uma diretriz que estabelecemos junto ao governador Sartori. Os municípios do interior, em especial os pequenos, necessitam de uma atenção diferenciada”, salienta Schirmer.

Segundo o coronel Andreis, a partir da orientação do governo, foi planejado o remanejamento de efetivo. “A recomposição das guarnições policiais em pequenos municípios visa a atender não só a segurança, mas sua percepção como um todo. Com isso, vamos potencializar os avanços obtidos a partir da utilização das modernas ferramentas de gestão que estamos utilizando”, afirmou.

Mais PMs nas ruas a partir de julho

Na segunda quinzena de julho, cerca de 1060 policiais militares estarão nas ruas. Além disso, o governo do Estado já autorizou o retorno de PMs do Corpo Voluntário de Militares Inativos (CVMI) para atuação, prioritariamente, nas patrulhas escolares (com foco no tráfico de drogas) e nas atividades de videomonitoramento.

Também foi solicitado pelo Comando-Geral, ao governo do Estado, a inclusão de PMs temporários, oriundos das Forças Armadas. Eles deverão ser empregados na guarda externa de presídios, liberando os brigadianos desta função. Assim, a expectativa é de um reforço ainda mais significativo nas ruas até o final de 2017.

Texto: Ascom RS