Trabalho de prevenção contra a febre amarela inicia no dia 23

Na última terça-feira (14), se reuniram no Posto de Saúde o secretário Adilson Martins, parte das agentes de saúde e a equipe de enfermagem do Município. O objetivo foi traçar um plano de prevenção contra a febre amarela. Ficou decidido, dessa forma, que a Secretaria da Saúde vai realizar um levantamento da situação vacinal da febre amarela nos bom-retirenses que moram na área rural (localidades do interior do Município).

Para isso, a Secretaria vai disponibilizar profissionais da área da Saúde para montarem uma pequena Unidade em um ponto de cada comunidade. Enfermeiros, Agentes Comunitários de Saúde e Técnicos de Enfermagem irão analisar as carteiras de vacina e posteriormente fazerem as vacinas que cada morador necessita. A enfermeira Tânia destaca que a febre amarela atinge, somente, a área rural, visto que o mosquito é silvestre e não migra para a zona urbana. Por isso, a enfermeira coloca que os moradores dos bairros de Bom Retiro do Sul podem ficar tranquilos quanto à doença.

O secretário da Saúde, Adilson Martins, pede para que, nas datas agendadas, todas as pessoas da localidade se dirijam até o local (idosos, adultos, jovens e crianças). Deverão portar RG, CPF, Cartão SUS, comprovante de endereço e carteira de vacinação. Durante três dias, a Secretaria se organizará de modo que todas as localidades recebam o atendimento comunitário. Para Adilson, a preocupação do Poder Público, em levar a prevenção até as pessoas, é fundamental para garantir êxito no trabalho.

Organização dos dias

No dia 23 de fevereiro, quinta-feira, das 8hs às 11hs, a Secretaria vai atender a comunidade do Faxinal do Silva Jorge, na Comunidade do São Francisco. No sábado, dia 25, das 8hs às 12hs o atendimento vai ser novamente voltado à Comunidade do São Francisco, mas dessa vez atendendo no Salão de Nossa Senhora de Fátima; facilitando para que todos os moradores consigam se locomover até o serviço. O Faxinal João da Costa será atendido também no dia 25 de fevereiro, no período da tarde, das 13hs às 17hs, na Escola Alberto Pasqualini. Na quinta-feira, dia 2 de março, das 8hs às 10hs, o foco será a Comunidade da Fazenda Espanhola, com atendimento no Ginásio da Beira do Rio. No período da tarde, do dia 2, das 13hs às 15hs, o atendimento será voltado à Barra do Silva Jorge, no salão da Comunidade da Barra.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Bom Retiro do Sul

Foto: Lautenir Azevedo Junior