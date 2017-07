Tradicional jantar-baile integra comemorações dos 65 anos do Colégio Teutônia

A mantenedora Fundação Agrícola Teutônia (FAT) e o Colégio Teutônia (CT) comemoram 65 anos dedicados à educação no dia 17 de julho. Para marcar a data, antes disso, no dia 15 de julho, acontece o 16º Jantar-Baile de Aniversário do CT. Cartões podem ser adquiridos na Recepção do educandário.

O evento ocorre na Associação Pró-Desenvolvimento de Languiru (Associação da Água), com recepção especial do Conjunto Instrumental do CT a partir das 19h45min. Durante a noite também haverá apresentações de coreografias especialmente preparadas pelos estudantes. A animação estará por conta da Banda Cassino. Mais informações pelo fone (51) 3762-4040.

Texto: Ascom Colégio Teutônia