Trajes oficiais inspirados na nobreza destacam soberanas da 33ª Oktoberfest

Os trajes oficiais das Soberanas da 33ª Oktoberfest foram apresentados na manhã da segunda-feira, 17, no Palacinho da Prefeitura, na Praça da Bandeira. O evento contou com a presença da Coordenação Executiva da Festa da Alegria, autoridades, convidados e imprensa. Os vestidos da Rainha Milena Rachor e das princesas Thartieri Assmann e Mylena Gehrke foram criados pela estilista Joana Tornquist e confeccionados por Ana Tornquist e equipe. Este é o quarto ano consecutivo que a estilista santa-cruzense assina os trajes oficiais das soberanas da maior festa alemã do Rio Grande do Sul.

Segundo Joana, muitos fatores influenciaram a criação dos vestidos. “As cores e símbolos neles representados, como os dois ramos em dourado que remetem ao cultivo da cevada e as coroas que relembram a nobreza e força do coração das mulheres alemãs”, ressaltou. Os trajes foram confeccionados na cor púrpura, como forma de remeter à nobreza. “Foi um tom muito utilizado pelas famílias reais ao redor do mundo”, explica ela, que ainda comentou que o tom rosa utilizado lembra a delicadeza e feminilidade da mulher.

De acordo com a estilista, os tecidos usados para a produção são o jacar, tafetá, veludo alemão e diversas rendas brancas. Já nos bordados, muitos cristais swarovski, corrente de zirconia, chatons, vidrilhos e pontos haste. “Eu quis manter a nobreza e relembrar os trajes típicos utilizados na festa”, destacou. “Com a apresentação dos trajes oficiais, vamos intensificar o trabalho de divulgação da Festa da Alegria”, destacou o presidente da Coordenação Executiva, Djalmar Ernani Marquardt. A 33ª Oktoberfest e Feirasul 2017 acontecem de 4 a 15 de outubro, no Parque da Oktoberfest, em Santa Cruz do Sul, com o tema Arte, Tradição e Fé.

Texto: Oktoberfest