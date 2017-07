Travesseiro recebe primeira mostra de curtas metragens da 3ª CRE

Um projeto inédito da 3ª Coordenadoria Regional de Educação foi a temática durante toda a quarta-feira (19), na Escola Estadual de Ensino Médio Monsenhor Seger, de Travesseiro. Uma ação da Comissão Interna de Prevenção a Acidentes e Violência Escolar (Cipave), propôs que alunos das escolas da 3ª regional produzissem curtas metragens com recursos próprios e usando de sua imaginação. Ao todo foram exibidos 9 curtas, todos com foco na cultura de paz.

Durante a abertura oficial, o prefeito municipal Genésio Hofstetter, destacou as características do município e comentou que Travesseiro é pequeno territorialmente, mas de grande coração, e que estava muito feliz em receber todos para o evento.

Os convidados foram recepcionados pelos alunos do educandário e assistiram as apresentações do Coral Novo Brilho e da Orquestra Infanto Juvenil. A coordenadora da 3ª CRE, Greicy Weschenfelder, lembrou que nestes 8 meses que está a frente da coordenadoria se surpreende cada vez mais com apresentações como as que encontrou em Travesseiro. “Educação se faz com emoção”, afirma. A coordenadora ressaltou que a iniciativa é inédita e parabenizou toda equipe pela ação. “Este projeto tem como um dos objetivos dar protagonismo juvenil”, remetendo que as escolas estão cheias de jovens lideranças.

Entre as várias autoridades, estiveram presentes os deputados estaduais, Edson Brum e Catarina Paladini, que explanaram sobre a importância da educação e o papel dos jovens na formação da sociedade. Brum destacou que a transformação do país começa pelas escolas, com diálogos e integração. Já Paladini disse que o projeto proposto pela 3ª CRE deve se espalhar por todas as regiões do Estado.

O promotor de Justiça, Sérgio Diefenbach, manifestou que na sua profissão é acostumado a trabalhar com conflitos e que eventos como o apresentado são incentivos para seguir lutando para melhorar a sociedade.

Também estiveram presentes Beto Fantinel, representando o governo do Estado, Ricardo Bacci, diretor do Departamento de Políticas para Juventude do RS, Jardel Martins, representando a Brigada Militar, secretários municipais, direção de escolas, conselho escolar, conselho tutelar e alunos das escolas participantes da mostra.

Além da escola anfitriã, participaram do encontro a EEEM Guararapes, EEEB Vidal de Negreiros, IEEEM de Estrela, EMEF 20 de Maio, EEEF Nossa Senhora Assunção, Colégio Estadual Presidente Castelo Branco, EEEM Pedro Albino Muller e EEEM Estrela.

Texto: Ascom Travesseiro