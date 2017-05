Três casas populares são entregues em Bom Retiro do Sul

Um final de tarde de alegria e de sonhos realizados, assim foi marcada a cerimônia de entrega das três primeiras casas populares de um total de 45, em Bom Retiro do Sul.

Uma equipe da Administração Municipal, liderada pelo Prefeito, Edmilson Busatto e o Vice-Prefeito, Eder Muller Ciceri, entregou três Unidades Habitacionais, na tarde da sexta-feira (26). As casas fazem parte do Pragrama PAC-2 (Programa de Aceleração de Crescimento) e contemplaram famílias da travessa Ivo Maia Cézar no bairro São Francisco.

Muitas famílias bom-retirenses serão beneficiadas, as unidades que foram entregues, foram construídas com recursos federais, através do PAC-2 e fazem parte de um lote de 45 moradias novas e 100 reformas, além da regularização fundiária. Na cerimônia de entrega o prefeito Edmilson destacou a importância da concretização dos sonhos destas famílias contempladas no programa que agora começam a receber suas casas, podendo morar com mais conforto.

Já o Vice-prefeito Eder, frisou que além destas três primeiras casas, o município trabalha para conseguir as outras moradias o mais rápido possível, beneficiando assim outras famílias. São estabelecidos critérios rígidos, para que as casas só sejam destinadas às pessoas que realmente precisam, ou seja, que se encontram em vulnerabilidade social.

O valor da obra é de R$ 2.644.457,40 e os agentes participantes são o Governo Federal e a Prefeitura Municipal de Bom Retiro do Sul.

Texto: Ascom Bom Retiro do Sul