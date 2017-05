Três indivíduos presos por formação de associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo em Guaporé

Na quarta-feira (17), policiais da Delegacia de Polícia de Guaporé prenderam preventivamente três homens suspeitos por formação de associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo. Na ação, foram apreendidos dois revólveres calibre .38, munição, pequena quantidade de drogas e quatro aparelhos de telefone celular.

Segundo o delegado Tiago Albuquerque, durante as investigações, os policiais apuraram que dois indivíduos participariam de um roubo a estabelecimento comercial e que portavam armas de fogo a serem utilizadas.

“No momento da abordagem, um dos presos, que é foragido do sistema penitenciário, tentou fugir dos policiais pulando do 2º pavimento do prédio, caindo dentro do Arroio Barracão, onde foi preso pelos policiais”, relatou o delegado.

Texto: Polícia Civil