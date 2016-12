Trigo no RS supera expectativa de produtividade

Com uma amostra de 255 municípios que cultivam trigo no Rio Grande do Sul, que cobrem em torno de 86% da área total cultivada, a Emater/RS-Ascar finaliza a última pesquisa com os dados da safra 2016 de trigo no RS. O levantamento indica que o Estado deverá alcançar 3.132 kg/ha de produtividade média nas lavouras gaúchas, em uma área de 766.864 hectares, alcançando uma produção de 2.402.119 toneladas do produto.

Comparado com a safra passada, esses números representam uma elevação de 96,7% na produtividade e de 72,6% na produção, quando o Estado alcançou 1.592 kg/ha de produtividade e 1.391.829 toneladas de produção, mesmo com uma redução de área de -13,1%.

Já em relação à média das últimas cinco safras de trigo, esta, em conclusão, deverá ter uma produção 8,9% maior e a produtividade, um acréscimo de 41,6%, a segunda maior alcançada no Estado com a cultura, ficando atrás apenas do ano de 2013, quando o Estado alcançou 3.164 kg/ha, segundo dados do IBGE.

?O expressivo aumento se deve a diversos fatores, como a boa tecnologia empregada aliada à Assistência Técnica no cultivo, além das condições climáticas adequadas à evolução da cultura?, avalia o presidente da Emater/RS, Clair Kuhn, ao ressaltar o trabalho dos técnicos e extensionistas, ?fundamental para que a cultura do trigo supere a expectativa de rentabilidade e qualidade?.

Assessoria de Imprensa da Emater/RS-Ascar

Jornalista Adriane Bertoglio Rodrigues

Foto: Divulgação