Trio é preso por tráfico de drogas em Lajeado

Na tarde da terça-feira (02), em cumprimento a mandado de busca, policiais da Delegacia de Polícia de Lajeado, prenderam em flagrante três indivíduos por tráfico de drogas, no bairro Jardim do Cedro.

Nas residências diligenciadas foram encontradas cerca 400 gramas de cocaína pura, 400 gramas de maconha, um revólver calibre 38 municiado, oito cartuchos de calibre 36 e uma balança de precisão.

De acordo com o delegado Juliano Stobbe, além do crime de tráfico de drogas, o trio será indiciado também por associação para o tráfico e posse de arma com numeração raspada.

Texto: Ascom Polícia Civil