Tudo pronto para a 5ª Forquetinha Expofest

O parque de exposições Christoph Bauer, em Bauereck, está pronto para receber os visitantes da 5ª Forquetinha Expofest – Exposição Comercial, Industrial, Agroindustrial e Festa Típica, neste fim de semana.

A abertura oficial ocorre hoje (03), a partir das 17h com o encontro regional da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs). O presidente e prefeito de Rio dos Índios, Salmo Dias de Oliveira (PP), palestra sobre gestão, com ênfase ao modelo implantado em Forquetinha, segunda cidade mais eficiente do estado e a 27ª do país, segundo a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan).

Em paralelo, haverá encontro de primeiras damas e soberanas. A mulher do presidente da Famurs, Adriane Perin de Oliveira e a deputada Silvana Covatti palestram sobre o empoderamento feminino e os desafios da mulher na política e na sociedade.

A partir das 19h, inicia no salão de eventos, a solenidade oficial com presença de autoridades municipais, regionais, estaduais, empresários e comunidade. Conforme o presidente da feira, Vianei Noll, o objetivo maior da feira é integrar a comunidade e incentivar o comércio local.

Para Noll, o evento oportunizará momentos de lazer, cultura e negócios. Destaca a diversidade de atrações: exposição de agroindústrias, comércio, indústria e serviços, palestras técnicas, atrações culturais, gastronomia e shows musicais. “Teremos em torno de 90 expositores de diversos segmentos. Ambientes climatizados, com acessibilidade e nenhum espaço terá a cobrança de ingressos”, enfatiza.

O prefeito Paulo José Grunewald ressalta o envolvimento de todos para realizar a feira. “É um momento para integrar a comunidade, destacar as potencialidades e festejar as nossas conquistas. Nosso parque possui uma infraestrutura única, o que garante conforto e segurança aos visitantes”, destaca. São aguardados mais de 20 mil visitantes, nos três dias de festa.

Oportunidade de negócios

A feira comercial mostrará a diversidade econômica, cultural e produtiva da região. Serão em torno de 90 espaços internos com exposição de produtos de empresas do varejo, indústria e serviços. Na parte externa outros dez empreendimentos, entre veículos, tratores, caminhões e implementos agrícolas expõe seus produtos e serviços.

O empresário Clério Röhrig, de Marques de Souza, participou de todas as edições da feira. “Preparamos um bonito estande, com uma diversidade grande de produtos na linha de sapatos, roupas e travesseiros, com preços acessíveis”, destaca. Röhrig aproveitará o evento para prospectar novos clientes e divulgar a loja pela região.

Produtos coloniais

A feira apresenta a diversidade de produtos da agricultura familiar. Dezesseis produtores de 12 municípios, comercializam mais de 40 produtos tipicamente coloniais. Conforme o chefe do escritório local, Arthur Eggers, a feira é uma oportunidade para divulgar a produção e conquistar novos clientes. “O sabor caseiro será o grande atrativo. A venda direta, sem intermediários é uma forma de evidenciar a qualidade e o processo produtivo”, destaca.

Os visitantes poderão comprar panificados, embutidos, doces, conservas, sucos, schips de batata doce e aipim, queijos, derivados de cana de açúcar até cachaça. Claudio Klahr, de Lajeado, vende em seu estande derivados de cana-de-açúcar. “Projetamos bons negócios. Queremos abrir novos mercados, além de conquistar mais clientes”, comenta.

Outro destaque da feira será a realização do 1º Seminário de Gestão das propriedades rurais, organizado pela Emater.

O evento ocorre no sábado, a partir das 9h30min, no auditório central. Segundo Eggers, o evento é direcionado a todos os produtores. “Queremos destacar a importância de profissionalizar o gerenciamento das atividades”, afirma.

Gastronomia será destaque

Em todo parque funcionam dois restaurantes e uma pizzaria. Além disso haverá outras opções como crepes, churros, petiscos, porções, sorvete, picolés, hambúrgueres, cachorros-quentes a presença de food trucks. O chopp, cerveja, água e demais bebidas ficará a cargo a Salva de Bom Retiro do Sul.

Passeios de helicóptero

Quem prestigiar a 5ª Forquetinha Expofest terá a oportunidade de fazer um passeio de helicóptero. Os voos começam a ser realizados na sexta-feira de tarde e seguem durante o sábado e domingo. O valor é de R$ 100 por pessoa.

De acordo com o presidente da feira, Vianei André Noll, o helicóptero tem capacidade para três pessoas. “O passeio dura em torno de cinco minutos e sobrevoa o parque de eventos, a cidade e parte do Vale do Taquari. Será uma experiência incrível”, garante.

Shows

A agenda de shows contemplará a diversidade de idades e gostos musicais. A parte artística cultural terá apresentação de bandas San Marino, Barbarella, Garotos de Ouro, Renovação, Show Brass, Brilha Som, Lucas Piccinini e Tiago Kist, além de Show Infantil Festival Kids. Não haverá cobrança de ingressos nos dias de festa e de acesso aos shows. “Era uma reivindicação do público termos uma agenda variada de shows e bandas”, finaliza Noll.

Programação

Sexta-feira, dia 3

17h Abertura do Parque de Exposições e visitação à Feira

17h Reunião Regional da Famurs

17h Encontro Primeiras- Damas e Soberanas

19h Abertura Oficial com apresentação da Orquestra Municipal

22h Banda San Marino

22h Encerramento da visitação à Feira

1h Fechamento do Parque de Exposições

Sábado, dia 4

9h Abertura do Parque de Exposições e visitação à Feira

9h Schulfest – Festa da Escola

9h Palestra: Resultado do Trabalho de Gestão em Propriedades Rurais

13h Baile da Terceira Idade com Banda Renovação

15h Baile da Terceira Idade com banda Festa Show

17h30min Grupo de Dança Lustiger Volkstanzgruppe

18h30min Orquestra Municipal de Travesseiro

20h Banda Barbarella

22h Encerramento da visitação à Feira

23h30min Garotos de Ouro

4h Fechamento do Parque de Exposições

Domingo, dia 5

9h Abertura do Parque de Exposições e visitação à Feira

10h Lucas Piccinini e Tiago Kist

14h Show Infantil Festival Kids

15h30min Banda Brilhasom

18h Encerramento da visitação à Feira

20h Fechamento do Parque de Exposições

Observação – Haverá espaço para mais de 3 mil carros. O tráfego será controlado por pessoas especializadas e os trajetos sinalizados com placas indicativas.

Texto: Ascom Forquetinha