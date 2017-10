Turismate incentiva a qualidade de vida e o contato com a natureza

A prática de atividades físicas traz inúmeros benefícios para a saúde, promovendo bem-estar físico e mental, além de auxiliar na prevenção de diversas doenças. Aliar estes cuidados com a exuberante natureza de Ilópolis é uma das metas da 8ª edição da Turismate. Neste ano, o evento terá Trilha Ecológica, Passeio Ciclístico, 1ª Rústica do Mate e o projeto Passeios na Colônia.

“Além dos objetivos concretizados nas sete edições da festa, a 8ª Turismate objetiva proporcionar aos visitantes a aproximação com a natureza, as belezas naturais, as matas e ao ar puro. Hoje, nossas vidas estão tão corridas que esse contato vai ficando de lado”, explica a bióloga Bruna Baratto, que é integrante da comissão organizadora do evento.

Conforme Bruna, qualquer pessoa poderá participar das atividades. A Trilha Ecológica terá um trajeto de aproximadamente 3km e será oferecida na sexta, sábado e domingo, dias 17, 18 e 19 de novembro, às 10h e às 14 h. Haverá guias no local que organizarão os grupos.

No sábado, dia 18, ocorre o Passeio Ciclístico. A saída será às 9h no pórtico da Turismate. Os ciclistas seguem por dentro do Parque do Ibama, saem novamente no pórtico e seguem na direção da Praça Itália. Da Praça, o grupo vai até o Lago Verde, que será contornado, e em seguida retorna até o Pórtico. As inscrições podem ser feitas com a Bruna pelo e-mail bbaratto@hotmail.com ou com o Leo Clube, no e-mail presidencialeo@outlook.com.

A 1ª Rústica do Mate é mais uma das novidades. Ela acontece no domingo, dia 19 de novembro. A largada será às 9h e o percurso será de 5km, em torno do Lago Verde. As inscrições custam R$ 40 e podem ser feitas nos sites http://www.chipsulrunning.com.br/ e https://www.youmovin.com.br/. Conforme Bruna, o percurso de cada atleta será cronometrado por chipagem, para ter maior segurança com os resultados da premiação.

“A corrida é uma das formas mais primitivas de exercício e dever ter surgido da necessidade dos homens primitivos de andar mais depressa para fugir de alguns perigos ou perseguir a caça e, hoje, as pessoas estão buscando cada vez mais por essa modalidade de esporte. Tendo em vista que as demais atividades serão em um ritmo mais light, inserimos está modalidade para quem busca uma atividade mais intensa”, comenta Bruna.

Cada atleta receberá um Kit composto por camiseta; número de peito; chip descartável e Medalha de participação (entregue no final da prova). Além disso, todos os participantes que completarem o percurso da 1ª Rústica do Mate receberão medalhas. Terá troféu até o 5º colocado na geral e troféu até o 5º colocado nas categorias.

No domingo, dia 19, também terá o projeto Passeios na Colônia. Além de incentivar a caminhada, a atividade proporciona a contemplação das belezas naturais e o contato com as tradições e a culinária ilopolitana. A saída será do Hotel Bonfanti. O café da manhã terá o custo de R$ 12 e o almoço, que será na Linha Santo Antão, custará R$ 25. As inscrições podem ser feitas com a Bruna ou com o coordenador do projeto, Alício de Assunção, pelo telefone (51) 995832672 ou pelo e-mail valenews@certelnet.com.br.

A Turismate acontece nos dias 17, 18 e 19 de novembro, no Parque do Ibama. O evento é uma realização da Associação Comercial e Industrial de Ilópolis (ACI-I). Conta com a organização da Lume Eventos e tem o patrocínio confirmado da Prefeitura de Ilópolis, Gráfica Cometa, Fundomate, Ibramate, Sicredi, Banrisul, BRDE e o apoio de Dorigon Produtos de Limpeza, Posto Coser, Supermercado Aurora, Camilotti Pneus, Posto Fórmula, Corsan, Banco do Brasil, BalCa, Afubra, Erva-Mate Rei Verde, APL de Agroindústrias Familiares do Vale do Taquari, Emater/RS, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, AA Erva Mate e Sindimate. O evento tem entrada gratuita.

Texto: Ascom Turismate