Turismate inicia na sexta-feira

A terra da erva-mate e da ecologia já está na contagem regressiva para o início da 8ª edição da Turismate. O evento inicia na sexta-feira (17) e estende-se até o domingo, dia 19, no Parque do Ibama, em Ilópolis. Cerca de 15 mil pessoas devem prestigiar os três dias de atividades. A festa quer divulgar o potencial de Ilópolis, valorizar a cadeia produtiva da erva-mate, estimular novos conhecimentos, fomentar a economia local e regional, promover atividades técnicas, proporcionar momentos de lazer, diversão e integração. A entrada é gratuita.

Conforme o coordenador do evento, Jurandir Marques, a Turismate é uma festa completa com atividades para toda a família. “Estamos nos preparando para receber as pessoas da melhor forma possível. Vamos oportunizar momentos de conhecimento sobre o setor ervateiro, proporcionar descontração, lazer e diversão. Além disso, o evento é uma forma de reencontrar os amigos. Com isso queremos proporcionar tudo o que seja positivo para o ser humano”.

A programação da 8ª edição da Turismate é bem diversificada. Ela contempla a Feira do Comércio, Indústria, Serviços e Agronegócio; Salão da Erva-Mate; III Congresso Estadual de Sustentabilidade da Cadeia Produtiva da Erva – Mate; audiência pública; reunião da Amvat; Encontro de Primeiras-Damas e Soberanas; Encontro de Vereadores da Avat; Trilha Ecológica; Passeio Ciclístico; 1ª Rústica do Mate; Passeios na Colônia; Processo histórico da erva-mate; Espaço Gourmet; Espaço Cultural com shows e apresentações artísticas, entre outras atividades.

Confira a programação, os horários e participe:

17 de novembro de 2017 (sexta-feira)

8h30min Recepção de Estudantes e Professores

9h: Início das Atividades Escolares e Infantis no Parque do Ibama

– Oficina Música, Mate e História

– Oficina de Gastronomia

9h: Abertura do Parque de Exposições e Visitação à Feira Comercial

13h às 17h: III Congresso Estadual de Sustentabilidade da Cadeia Produtiva da Erva-Mate “Novos Produtos e Tecnologias” | Local: Auditório do Parque do Ibama

13h30min: Recepção de Estudantes e Professores

14h: Início das Atividades Escolares e Infantis no Parque do Ibama

– Oficina Música, Mate e História

– Oficina de Gastronomia

– Palestra “A cultura da erva-mate e a influência na gastronomia e nos hábitos alimentares do gaúcho”

14h às 17h: Trilha Ecológica | Local: Parque do Ibama

16h: Reunião dos Prefeitos da Amvat | Local: Câmara de Vereadores

16h: Encontro de Primeiras-Damas e Soberanas do G10 | Local: Moinho Colognese

19h: Abertura Oficial da 8ª Turismate | Local: Palco Principal

– Apresentação do CTG Querência do Mate

20h: Show com Banda Choppão | Local: Palco Principal*

22h: Fechamento dos Portões para Feira/Exposições

22h: Show com Tchê Guri | Local: Palco Principal*

24h: Fechamento do Parque de Exposições

18 de Novembro (sábado)

8h30min às 12h: Encontro de Vereadores da AVAT | Local: Câmara Municipal de Vereadores de Ilópolis

9h: Abertura do Parque de Exposições e Visitação à Feira Comercial

9h: Audiência Pública para o setor ervateiro | Local: Auditório do Parque do Ibama

9h: 1º Passeio Ciclístico da Turismate | Local da largada: Parque do Ibama

9h às 12h: Trilha Ecológica | Local: Parque do Ibama

10h: Palestra “A cultura da erva-mate e a influência na gastronomia e nos hábitos alimentares do gaúcho”

– Oficina de gastronomia

14h: Show com Banda Show Brass | Local: Palco Principal*

14h às 17h: Trilha Ecológica | Local: Parque do Ibama

14h: Palestra “A cultura da erva-mate e a influência na gastronomia e nos hábitos alimentares do gaúcho”

– Oficina de gastronomia

17h30min: Apresentação de Ballet | Local: Palco Principal

18h: Show Giovana e Sofia | Local: Palco Principal

20h: Show com Os Legionários | Local: Palco Principal*

21h: Show Os Fagundes | Local: Palco Principal

22h: Fechamento dos Portões para Feira/Exposições

24h: Fechamento do Parque de Exposições

19 de Novembro (domingo)

8h: Passeio na Colônia | Local de saída: em frente ao Hotel Bonfanti até a comunidade Santo Antão

9h: Abertura do Parque de Exposições e Visitação à Feira Comercial

9h: 1ª Rústica do Mate | Local da largada: Parque do Ibama

Percurso: 5km – em torno do Lago Verde

09h às 12h: Trilha Ecológica | Local: Parque do Ibama

10h: Palestra “A cultura da erva-mate e a influência na gastronomia e nos hábitos alimentares do gaúcho”

– Oficina de gastronomia

13h: Espetáculo de Dança: Dançando o Brasil | Local: Palco Principal*

14h: Show Infantil Festival Kids | Local: Palco Principal*

14h: Palestra “A cultura da erva-mate e a influência na gastronomia e nos hábitos alimentares do gaúcho”

– Oficina de gastronomia

14h às 17h: Trilha Ecológica | Local: Parque do Ibama

15h30min: Show com Alma Crioula | Local: Palco Principal*

17h: Show com Thomas Machado | Local: Palco Principal

18h: Fechamento dos Portões para Feira/Exposições

18h30min: Aeroporto Banda Show | Local: Palco Principal*

19h30min: Cerimônia Oficial de Encerramento da Turismate | Local: Palco Principal

20h: Show com Lucas e Felipe | Local: Palco Principal

22h: Fechamento do Parque de Exposições

*O Espaço LIC Pro-Cultura RS conta com o financiamento da Secretaria de Estado da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer do Estado do Rio Grande do Sul.

A Turismate é uma realização da Associação Comercial e Industrial de Ilópolis (ACI-I). Conta com a organização da Lume Eventos e tem o patrocínio confirmado da Prefeitura de Ilópolis, Gráfica Cometa, Fundomate, Ibramate, Sicredi, Banrisul, BRDE e o apoio de Dorigon Produtos de Limpeza, Posto Coser, Supermercado Aurora, Camilotti Pneus, Posto Fórmula, Corsan, Banco do Brasil, BalCa, Cerfox, Afubra, Scobar Material Elétrico, Erva-Mate Rei Verde, APL de Agroindústrias Familiares do Vale do Taquari, Emater/RS, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, AA Erva Mate e Sindimate. O evento tem entrada gratuita.

Texto: Ascom Turismate