Turismate tem atrações para toda a família

Milhares de pessoas devem comparecer no Parque do Ibama nos dias 17, 18 e 19 de novembro para prestigiar a 8ª edição da Turismate – a festa da erva-mate. Uma programação recheada de shows e apresentações artísticas foi organizada para divertir os visitantes e a comunidade ilopolitana. Não haverá cobrança de ingresso.

Conforme o presidente do evento, Fernando Dapont, um público de 15 mil pessoas está sendo esperado nos três dias de evento. “Nós teremos atrações para toda a família. Também haverá apresentações de talentos locais, como o grupo de ballet e o CTG. Toda a programação é bem diversificada e deve agradar a todas as idades”.

Confira e programação e participe:

17 de Novembro de 2017 (sexta-feira)

19h Abertura Oficial da 8ª Turismate | Local: Palco Principal

– Apresentação do CTG Querência do Mate

20h Show com Banda Choppão | Local: Palco Principal*

22h Show com Tchê Guri | Local: Palco Principal*

18 de Novembro (sábado)

14h Show com Banda Show Brass | Palco Principal*

17h30min Apresentação de Ballet | Local: Palco Principal

18h Show Giovana e Sofia | Local: Palco Principal

20h Show com Os Legionários | Local: Palco Principal*

21h Show Os Fagundes | Local: Palco Principal

19 de Novembro (domingo)

13h Espetáculo de Dança: Dançando o Brasil | Local: Palco Principal*

14h Show Infantil Festival Kids | Local: Palco Principal*

15h30min Show com Alma Crioula | Local: Palco Principal*

17h Show com Thomas Machado | Local: Palco Principal

18h30min Aeroporto Banda Show | Local: Palco Principal*

19h30min: Cerimônia Oficial de Encerramento da Turismate | Local: Palco Principal

20h: Show com Lucas e Felipe | Local: Palco Principal

*Algumas das atrações da programação artística e cultural da Turismate 2017 contam com o financiamento da Secretaria de Estado da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. No Espaço LIC Pro-Cultura RS estará localizado o palco principal, onde ocorrerão as apresentações.

A Turismate é uma realização da Associação Comercial e Industrial de Ilópolis (ACI-I). Conta com a organização da Lume Eventos e tem o patrocínio confirmado da Prefeitura de Ilópolis, Gráfica Cometa, Fundomate, Ibramate, Sicredi, Banrisul, BRDE e o apoio de Dorigon Produtos de Limpeza, Posto Coser, Supermercado Aurora, Camilotti Pneus, Posto Fórmula, Corsan, Banco do Brasil, BalCa, Cerfox, Afubra, Scobar Material Elétrico, Erva-Mate Rei Verde, APL de Agroindústrias Familiares do Vale do Taquari, Emater/RS, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, AA Erva Mate e Sindimate. O evento tem entrada gratuita.

Texto: Ascom Turismate