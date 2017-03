“Turismo é planejamento!” – por Elisabete Lenhard

Hoje vou escrever um pouco sobre como é importante o planejamento na área do turismo. Há poucos dias o Vale do Taquari teve a oportunidade de receber uma representante da Secretaria da Cultura, Turismo, Esportes e Lazer do Rio Grande do Sul, que falou sobre a importância dos municípios estarem integrados entre si, no setor do turismo, por meio da Associação Regional, no Vale do Taquari, a Amturvales (Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales). Os representantes ouviram um pouco sobre a importância de estarem organizados através da regionalização turística posta pelo Ministério do Turismo, pleno Plano Municipal, Conselho Municipal e do Fundo Municipal de Turismo.

A Regionalização proposta pelo Ministério do Turismo é a adesão dos municípios ao planejamento do turismo, e com esta adesão a inclusão no Mapa do Turismo Brasileiro, que servirá como uma ferramenta de análise para a obtenção de recursos financeiros via projetos encaminhados para o Ministério por meio de editais.

O Plano Municipal de Turismo deve ser claro, e descrever os objetivos e metas para o desenvolvimento desta atividade econômica no município, sempre observando a importância da sustentabilidade ambiental, social e econômica. O Conselho Municipal de Turismo, formado por entidades comerciais ligadas ao turismo e representantes de gestores das áreas pública e privada, deve fiscalizar e monitorar o desenvolvimento do Plano.

Já o Fundo Municipal de Turismo deve ser utilizado para fins financeiros de desenvolvimento do Plano. Foi ressaltado pela representante do Governo, Sra. Cristina Feijó e pelo presidente da Amturvales, Sr. Rafael Fontana, a importância desta organização dos municípios para que o setor possa ser desenvolvido de maneira uniforme no Vale do Taquari.

A organização e planejamento são ferramentas importantes na estruturação de lugares com potencial para que possam se tornar produtos turísticos, pois com estas ferramentas é possível preservar o meio ambiente, bem como a história e cultura local, e assim bem receber o turista, com isso fomentar essa parcela da economia em ascensão no Vale do Taquari.

Até a próxima!

Elisabete Lenhard – Gestora em Turismo