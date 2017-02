Turistas internacionais gastam US$ 664 milhões no Brasil; CNM sugere ações para potencializar setor

O ano começou com boas expectativas para o turismo brasileiro. Dados da Receita Cambial do Turismo, que revela os gastos dos visitantes estrangeiros no país, revelam que em janeiro, os visitantes internacionais gastaram US$ 664 milhões no Brasil, um aumento de 2,17% em relação ao mesmo período do ano passado – US$ 650 milhões.

Ainda segundo os dados apurados pelo Banco Central, a despesa cambial em janeiro deste ano – gastos dos brasileiros no exterior – teve um aumento de 87,89%, passando de US$ 840 milhões em 2016 para US$ 1,578 bilhões.

O ano dos Jogos Olímpicos teve impacto positivo na receita cambial do turismo. O acumulado em 2016, de cerca de US$ 6,024 bilhões, foi 3% maior em relação ao registrado de janeiro a dezembro de 2015, US$ 5,8 bilhões.

Em agosto, mês de realização da Olimpíada, os gastos dos estrangeiros nos destinos nacionais somaram R$ 602 milhões, o que representou um aumento de 38% no comparativo com o ano anterior. Foi o maior percentual de crescimento alcançado pela receita cambial do turismo em 2016.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom CNM