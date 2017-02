Turno único pode terminar antes do previsto em Cruzeiro do Sul

O vice-prefeito João Dullius, que está a frente do Poder Executivo esta semana, durante a viagem do prefeito Lairton Hauschild à Brasilia, disse que a comunidade não está satisfeita com o turno único, que deveria ser cumprido das 7h às 13h.

Segundo ele, algumas pessoas estão reclamando que a quantidade de horas trabalhadas por alguns operadores de máquinas não são suficientes para atender a demanda de pedidos. “Tem operador que chega na propriedade às 9h e antes do meio dia já vai embora”, teria dito um agricultor que prefere não ser identificado.

A principio, o projeto aprovado pela Câmara de Vereadores, seria para a execução do turno único até 31 de março, com possibilidade de prorrogação. “Porém, se não houver uma melhoria no rendimento do trabalho, é possível que termine antes”, salientou Dullius. “Vamos esperar o prefeito retornar e vamos trocar uma idéia a respeito disso”, concluiu o vice prefeito.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Cruzeiro do Sul