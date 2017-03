Uergs lança edital para preenchimento de vagas remanescentes

A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) lançou um edital de complementação das vagas remanescentes do ingresso via Sisu. São 136 vagas e o processo seletivo utilizará a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A Universidade abriu 1485 vagas para ingresso em 2017, via Sisu. As vagas remanescentes são para cursos nas unidades em Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Encantado, Erechim, Litoral Norte, Montenegro, Sananduva, Santana do Livramento, Soledade, Tapes e Três Passos.

As pré-matrículas devem ser feitas de 6 a 8 de março, nas unidades, e o resultado será divulgado dia no 17 de março. Para participar do processo de seleção, o candidato deverá entregar, junto aos demais documentos exigidos para pré-matrícula, os boletins de desempenho no Enem em 2016, 2015, 2014 ou 2013.

Será classificado quem tiver atingido no mínimo 200 pontos nas provas objetivas e 300 pontos na redação. Além disso, cada prova terá um peso específico, de acordo com o curso, obedecendo uma tabela de classificação.

