Últimos dias para inscrição das Soberanas de Encantado

Encerram na próxima quinta-feira (9) as inscrições para o concurso Soberanas de Encantado. Interessadas em participar do concurso, devem comparecer à Secretaria de Educação no Centro Administrativo para retirar a ficha de inscrição e o regulamento.

Para participar do concurso a candidata precisa ser cidadã encantadense ou residir na cidade há pelo menos um ano, ter entre 18 (completos até 31 de março de 2017) e 25 anos. A candidata deve representar uma entidade com sede em Encantado, podendo ser empresas, escolas, clubes, associações, comunidades e sindicato. Maiores informações pelo fone (51) 3751-0100 (Ramal 168 ou 169).

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Encantado