Últimos dias para inscrições na 1ª Travessia Rio Taquari

Seguem abertas as inscrições para a 1ª Travessia Rio Taquari de sup e canoagem, a ser realizada no dia 23 de setembro. O evento, uma mistura de passeio e competição, terá largada em Costão e descerá pelo Rio Taquari até as margens da escadaria da Escadaria de Estrela, na Rua Arnaldo José Diel. A promoção é da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Smel). Serão aceitas participações nas modalidades stand up paddle (SUP), canoagem e canoa havaiana, em 21 categorias.

As inscrições se estendem até dia 21, em modo competição. No dia serão aceitas inscrições, mas somente no modo passeio. Apesar de a largada ocorrer em Costão, a concentração será na Escadaria, mesmo local da chegada. Depois todos partirão para Costão. Os equipamentos serão transportados por um caminhão da prefeitura de Estrela. O trecho, segundo teste realizado recentemente pelos organizadores, é de 15 quilômetros, e foi percorrido em cerca de 1h30min. Uma distância menor, de cerca de cinco quilômetros, também será utilizada.

Durante a Travessia será obrigatório o uso de coletes salva-vidas para todos os remadores, independente de modalidade, exceto nas categorias profissional open – Race 12’6 e Race 14’, que estarão participando no modo competição. Para quem não possui, a Associação de Ecologia e Canoagem (Aeca) alugará coletes no local ao valor de R$ 10. Mais informações com João Francisco Oliveira, o “Chiquinho”, organizador técnico do evento, pelo telefone 51 98130-9622.

Programação

8h – Concentração e retirada do kit para a competição. Local: Escadaria.

9h30min – Saída para o Costão.

10h – Largada em Costão.

13h – Premiação.

Inscrições

R$ 45 – Por depósito bancário: Banco do Brasil / Agência: 0430-8 / Conta: 27.286-8. Envio do comprovante por e-mail: joaooliveira@universo.univates.br ou chepetter@hotmail.com

Texto: Ascom Estrela