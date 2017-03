Últimos dias para quitação de Alvarás e ISSQN

O Setor de Arrecadação da Prefeitura de Colinas informa que no dia 31 de março vence a taxa de renovação do alvará das empresas e dos autônomos inscritos no cadastro fiscal do município (ISSQN).

Para os autônomos, que encerraram o ano de 2016 com seus débitos em dia, o município concede um desconto de até 15% no ISSQN ou a possibilidade de parcelar o mesmo em três parcelas que vencem 31/03, 30/04 e 31/05. O não pagamento até o vencimento acarretará a incidência de multa e juros conforme estabelecido na legislação.

Texto: Ascom Colinas