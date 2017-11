“Unesco ‘os quatro pilares da educação pós – moderna’ – norteando a metodologia de ensino da LUMECEP” – por Lorrane Mares da Mata

Colocar a educação ao longo da vida no coração da sociedade – esse é um dos objetivos composto no Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI. Neste relatório, intitulado: Educação – Um tesouro a descobrir – desenvolveu-se os quatro pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a viver juntos, levando-se em consideração todo o processo de globalização.

Você já ouviu falar das bases das competências do futuro? Já parou para imaginar o meio em que vivemos daqui a 20 anos? Estamos preparados para as mudanças que acontecem e que continuarão acontecendo? Como estamos nos preparando?

A resposta está em: explorar, do começo ao fim da vida, todas as ocasiões de atualizar, aprofundar, enriquecer os conhecimentos e de se adaptar as mudanças.

Diante disso, aquele que não procurar atualizar-se frente às novidades que o mundo globalizado trouxe à tona, saber, sobretudo, interpreta-las, sentirá enormes dificuldades de convivências futuras saudáveis e duradouras, seja nos âmbitos sociais ou profissionais. Aquele que não gosta de mudanças e tem uma resistência a elas, também terá enormes dificuldades de inserção nos setores econômicos, sociais e políticos.

Nesse sentido, a educação deve organizar-se em torno de quatro aprendizagens ao longo da vida e que serão os pilares do conhecimento, confira abaixo:

APRENDER A CONHECER: diz respeito ao conhecimento de mundo e a capacidade de compreender, explora também a questão da pesquisa individual e do conhecer a cultura geral, levando em consideração, especialmente, as linguagens para poder comunicar-se com outrem.

APRENDER A FAZER: diz respeito a desenvolver habilidades e competências para do desenvolvimento profissional.

APRENDER A VIVER JUNTOS , APRENDER A VIVER COM OUTROS: trabalha a descoberta do outro, a tendência para objetivos em comum e de uma terceira alternativa (nem a minha ideia, nem a sua ideia, vamos elaborar uma terceira ideia – processo dialético).

APRENDER A SER: por fim e não menos importante, esse pilar prevê que a educação deve contribuir para o desenvolvimento total da pessoa — espírito e corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético, responsabilidade pessoal, espiritualidade.

Perante todas as exigências que o mercado estabelece, a metodologia de ensino da LUMECEP foi elaborado levando em consideração os quatros pilares da educação cujo objetivo pauta-se na formação de sujeitos qualificados nas esferas cognitivas e práticas, apresentando uma bagagem de conteúdos que o torna autônomo na compreensão de diversos conhecimentos que são demonstrados e exigidos em ações, tanto em aula como posteriormente no mercado de trabalho.

REFERÊNCIAS:

DELORS, J. Educação: um tesouro a descobrir. 2ed. São Paulo: Cortez

Brasília, DF: MEC/UNESCO, 2003

LUME CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: http://www.lumeonline.com.br/empresa/setor-pedagogico

Lorrane Mares da Mata

Pedagoga

Pós-graduada em Psicopedagogia Institucional