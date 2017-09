Unicred VTRPP lança o programa DNA Solidário

Uma iniciativa que tem como principal objetivo contribuir para o bem-estar da sociedade. Assim é o programa DNA Solidário, que a Unicred VTRPP, instituição financeira cooperativa com sede em Lajeado, lança de forma inédita. O programa visa formar uma corrente do bem entre entidades e cooperados por meio de projetos sociais, auxiliando, neste primeiro momento, 11 instituições de nove cidades do Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo e Região da Produção.

Através da ação, todos os cooperados da Unicred VTRPP podem optar por uma entidade parceira e escolher o modo como deseja contribuir, que vai desde trabalhos voluntários, arrecadação de agasalhos, materiais de higiene e alimentos não perecíveis até repasses financeiros. Além disso, o DNA Solidário também servirá para outras funcionalidades, como orientações sobre adoção e doação de sangue, órgãos, orientação de auxílio através do Imposto de Renda e da indicação no Cadastro Nota Fiscal Gaúcha.

“Cada entidade irá dispor de todas as informações necessárias para que o cooperado se sinta bem informado. Assim, a Unicred VTRPP cumpre, de forma transparente, o papel de ser uma ponte de comunicação entre a sociedade e projeto sociais, a fim de prestar um serviço social beneficiando os projetos e a comunidade em geral”, destaca o Diretor-Presidente da cooperativa, Dr. Paulo Ricardo Führ.

Para participar e conhecer mais sobre o programa e as entidades parceiras, basta acessar o site: www.unicred.com.br/dnasolidario.

Abaixo, a lista das entidades participantes do DNA Solidário:

– Hospital de Caridade São Jerônimo

– Hospital Bruno Born – Lajeado

– Hospital Frei Clemente – Soledade

– Hospital de Estrela

– Liga Feminina de Combate ao Câncer – Estrela

– Hospital São Sebastião Mártir – Venâncio

– Fundef – Lajeado

– Yacamin – Carazinho

– Hospital Ana Nery – Santa Cruz do Sul

– Comape – Santa Cruz do Sul

– Hospital Santa Cruz – Santa Cruz do Sul

Unicred Central RS

A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que atua no âmbito financeiro, concedendo empréstimos, financiamentos, aplicações financeiras, seguros, previdência e cartões aos seus cooperados por meio de uma gestão participativa, democrática e transparente. A Unicred RS possui 11 cooperativas e 56 unidades de negócios que representam 49 mil cooperados e R$ 3 bilhões de ativos no Rio Grande do Sul. Para mais informações, acesse www.unicred.com.br/centralrs.

Texto: Ascom Unicred