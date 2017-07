Unidades de saúde de Imigrante recebem novos equipamentos

Quem esteve nas unidades de saúde de Imigrante nos últimos dias percebeu a colocação de novos equipamentos. Isto está ocorrendo em razão do município ter recebido quatro emendas parlamentares, de R$499 mil, voltados à aquisição de equipamentos para saúde.

Com esta verba o município já adquiriu um veículo Spin, de sete lugares para o transporte de pacientes, no valor de R$67.280,00, e equipamentos de informática no valor de R$49.714,98.

Nas últimas semanas, por meio de pregão eletrônico, o município realizou a compra de diversos equipamentos, que variam entre mobiliário, eletrodomésticos, e materiais de uso dos profissionais da unidade. O valor destes é de R$208.606,91.

Entre eles estão cadeiras de rodas, aparelho de raio x odontológico, autoclaves; dermatoscópios, detector fetal; laringoscópio adulto; mesa ginecológica, reanimadores pulmonares adulto e infantil, ar condicionados, bebedouros de água, cadeiras escadas com 2 degraus, longarinas, mesas de escritório, mesas, entre outros.

Para realizar o pregão, é necessária uma média de três orçamentos por cada item, para ter o valor inicial do lance. Como no pregão eles ficam mais baixos, há sobra do recurso. Com ele serão adquiridos outros móveis e equipamentos, conforme a lista que de materiais que o Ministério da Saúde predetermina para este recurso.

Segundo a secretária da pasta, Regiane Möllmann, o investimento beneficia os profissionais que utilizam os equipamentos para diagnóstico, pois melhora o ambiente de trabalho proporcionando a melhor organização das salas. “Também, com relação aos pacientes, conseguimos garantir tenham um atendimento adequado de qualidade, com equipamentos modernos que facilitam o trabalho dos profissionais”, explica ela.

O recurso é do Ministério da Saúde, por meio das emendas parlamentares dos Deputados Afonso Ham, de R$149 mil, Ronaldo Zulke de R$50 mil, e Vilson Covatti de R$100 mil, e também do senador Paulo Paim, no valor de R$200 mil.

Texto: Ascom Imigrante