Unimed VTRP é uma das Melhores Empresas para Trabalhar pela 14ª vez

O sentimento de cuidado está no DNA da Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo (Unimed VTRP). E esta prática tem foco tanto na saúde dos clientes, quanto na atenção ao ambiente de trabalho e qualidade de vida dos colaboradores. Prova disso é a presença pela 14ª vez consecutiva da Unimed VTRP no Guia Você S/A – As 150 Melhores Empresas Para Trabalhar. O ranking foi divulgado na noite da terça-feira (17), em cerimônia realizada em São Paulo, que contou com a participação do diretor de Operações da Unimed VTRP, médico Rogério Miguel Zingano, e do coordenador de Desenvolvimento Humano, Fábio Loreto.

“É uma conquista que nos motiva para sermos cada vez melhores”, comemora Zingano. O diretor de Desenvolvimento da cooperativa, médico Claus Dieter Dummer, vê o reconhecimento como mais uma mostra dos esforços diários dos médicos cooperados e dos colaboradores para levar um atendimento de qualidade para os clientes. “Somos referência no cuidado com as pessoas, tanto as que trabalham conosco, quanto as que nos escolhem para fazer a gestão da saúde delas. É uma conquista que nos motiva ainda mais a melhorar as práticas, envolvendo todas nossas áreas de atuação. Pessoas felizes e satisfeitas fazem uma sociedade e um mundo melhor”, garante.

O presidente da Unimed VTRP, médico Aldo Pricladnitzki recepcionou os colaboradores na sede da cooperativa na manhã da quarta, compartilhando a notícia divulgada na noite anterior. “Os médicos cooperados e colaboradores representam a Unimed, e esta conquista mostra que estamos no caminho certo, afinal, cuidar da saúde das pessoas é o nosso plano”, pontua.

Esta foi a 21ª edição do Guia Você S/A – As 150 Melhores Empresas Para Trabalhar e contou com 433 companhias de todo o Brasil – que se inscreveram no início do ano para participar do ranking. A publicação é resultado de uma pesquisa que dura 10 meses e que, neste ano, analisou as práticas de recursos humanos e o clima organizacional, levando em consideração aspectos como a identificação com a empresa, a satisfação e a motivação do colaborador, oportunidades de aprendizado, além das políticas e práticas da organização, como carreira, saúde e desenvolvimento.

O resultado é conferido presencialmente por 14 repórteres especializados que percorreram 87 cidades de todas as regiões do país para entrevistar mais de cinco mil funcionários e descobrir como eles avaliam suas empregadoras.

A Unimed VTRP tem hoje 550 colaboradores e abrange 59 municípios dos vales do Taquari e do Rio Pardo e região do Jacuí.

Aprendizado compartilhado

A Unimed VTRP está de portas abertas para novos talentos. Por acreditar na diversidade, a cooperativa trabalha com o Programa Sentidos, que visa oportunizar a entrada de pessoas com deficiência, abrindo espaço para diferentes habilidades. É o caso da lajeadense Catiucia Hauschild, de 36 anos, que em novembro comemora 6 anos de cooperativa, na área comercial. Portadora de deficiência auditiva e de fala, ela conta com auxílio diário dos colaboradores que aprenderam a Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) para se comunicar melhor com ela.

“Me sinto bem aqui, gosto muito de trabalhar na Unimed porque vejo o empenho diário dos colegas em me entender, ajudar e evoluir. Eles se interessam em aprender de verdade”, reforça. Para consultar as vagas disponíveis e cadastrar seu currículo basta acessar o site www.unimedvtrp.com.br. Mais informações podem ser obtidas com a área de Desenvolvimento Humano por meio do telefone (51) 3714-7125.

Texto: Ascom Unimed VTRP