Univale e Verde Vida realizam treinamento de segurança

A Univale e a Verde Vida realizaram um treinamento de reciclagem sobre as exigências das NR 33 (espaço confinado) e NR 35 (altura), para os colaboradores que desenvolvem atividades em espaço confinado, silos, caixas da água e armazéns. Neste treinamento foi dado ênfase para os procedimentos seguros de evacuação da área e resgate de emergência.

O treinamento foi dado em duas etapas. As orientações práticas aconteceram dia 26 de maio, e foram na antiga fábrica de cervejas da Polar de Estrela, levando em conta as características do local. Já na última sexta-feira, dia 30 de junho, aconteceram as atividades teóricas e algumas práticas, que foram realizadas na Sala de Treinamentos da Univale.

Diovane Nunes Silva, especialista em resgate foi o instrutor prático das ações. O Curso teve duração de 16 horas e a cada doze meses a equipe deve passar por requalificação. O espaço escolhido para realização de atividades práticas apresenta situações parecidas com as quais a equipe se defronta regularmente, afirmou o instrutor.

Texto: Ascom Univale