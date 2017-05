Univates abre inscrições para Vestibular de Inverno

Estão abertas as inscrições para o Vestibular de Inverno da Univates, que ocorre no dia 11 de junho, domingo. A prova única de redação será aplicada no campus de Lajeado, a partir das 13h30min, com duração de duas horas e trinta minutos. As inscrições podem ser feitas até 5 de junho, pelo site univates.br/vestibular ou no Atendimento Univates, sala 310 do Prédio 9. São oferecidos neste processo seletivo 41 opções de cursos.

O investimento é de R$ 60. Formandos dos cursos técnicos da Univates que concluírem seus estudos até o final do semestre 2017A, bem como diplomados de qualquer curso técnico da Univates, têm isenção do pagamento da taxa de inscrição. Recebem desconto de 50% estudantes de ensino médio que possuem o cartão Explore oferecido gratuitamente pela Instituição.

Como a prova de seleção será composta por redação, o candidato pode optar por concorrer com a nota do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) de 2016, 2015, 2014 ou 2013, com a nota da prova realizada na Univates ou com ambas (neste último caso, a nota mais alta será contabilizada para classificação).

Os editais e a lista de cursos com suas respectivas vagas podem ser conferidos em www.univates.br/vestibular. Detalhes podem ser conferidos pelo 0800 7 07 08 09 ou pelo e-mail vestibular@univates.br. A lista de classificados deve ser divulgada até o dia 14 de junho e as matrículas para novos alunos acontecem nos dias 19 e 20 de junho.

Medicina

O processo seletivo de Medicina, exclusivamente pelo Enem (2016, 2015 ou 2014), também recebe inscrições até o dia 05 de junho. Os interessados devem acessar o site univates.br/vestibular e preencher a ficha de inscrição. A homologação das inscrições deve ser divulgada até 8 de junho e a lista de classificados deve ser divulgada até o dia 9 do mesmo mês.

CURSOS COM VAGAS DISPONÍVEIS

Administração – Linha de Formação Específica em Administração de Empresas (Bacharelado) – noturno

Administração – Linha de Formação Específica em Comércio Exterior (Bacharelado) – noturno

Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) – integral (noite/manhã)

Biomedicina (Bacharelado) – noturno

Ciências Biológicas (Bacharelado) – noturno

Ciências Biológicas (Licenciatura) – noturno

Ciências Contábeis (Bacharelado) noturno

Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda (Bacharelado) – noturno

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas modalidade de Ensino a Distância (EAD) (Tecnólogo)

Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda (Tecnólogo) – noturno

Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética (Tecnólogo) – noturno

Curso Superior de Tecnologia em Fotografia (Tecnólogo) – noturno

Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia (Tecnólogo) – noturno

Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Micro e Pequenas Empresas (Tecnólogo) – noturno

Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos (Tecnólogo) – noturno

Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira (Tecnólogo) – noturno

Curso Superior de Tecnologia em Logística (Tecnólogo) – noturno

Design (Bacharelado) – noturno

Direito (Bacharelado) – matutino

Direito (Bacharelado) – noturno

Educação Física (Bacharelado) – noturno

Educação Física (Licenciatura) – noturno

Enfermagem (Bacharelado) – noturno

Engenharia Civil (Bacharelado) – integral (noite/manhã)

Engenharia da Computação (Bacharelado) – integral (noite/manhã)

Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado) – integral (noite/manhã)

Engenharia de Produção (Bacharelado) – integral (noite/manhã)

Engenharia de Software (Bacharelado) – integral (noite/manhã)

Engenharia Elétrica (Bacharelado) – integral (noite/manhã)

Engenharia Mecânica (Bacharelado) – integral (noite/manhã)

Engenharia Química (Bacharelado) – integral (noite/manhã)

Farmácia (Bacharelado) – noturno

Fisioterapia (Bacharelado) – matutino

História (Licenciatura) – noturno

Jornalismo (Bacharelado) – noturno

Letras (Licenciatura) – noturno

Nutrição (Bacharelado) – noturno

Odontologia (Bacharelado) – integral (noite/manhã)

Pedagogia (Licenciatura) – noturno

Psicologia (Bacharelado) – integral (noite/manhã)

Relações Internacionais (Bacharelado) – noturno

Texto: Ascom Univates